Belluno, 1 novembre 2021 - Prime nevicate sulle Dolomiti bellunesi e in Alto Adige, al Brennero e a passo Resia. La neve è giunta con l'arrivo prima perturbazione atlantica del mese, ed è caduta anche a quote medie fin dal tardo pomeriggio.

Nell'area dolomitica intense nevicate sono proseguite anche in serata: la pioggia si è trasformata in neve a partire dai 1400/1500 metri di quota. Prime imbiancate per le località sciistiche bellunesi come Arabba, Malga Ciapela, Misurina e Selva di Cadore. Segnalata anche una forte nevicata, ancora in atto, al Passo San Pellegrino, il valico che collega Moena con Falcade.

Precipitazioni nevose anche in Alto Adige. Anche qui dal tardo pomeriggio sta nevicando al Brennero e a passo Resia, i due importanti valici alpini che collegano l'Italia con l'Austria. Le precipitazioni sono arrivate attorno ai 1400 metri.

E non è che l'inizio: da domani mattina nelle Dolomiti orientali, in alta montagna, sono previsti fino a 30 centimetri di neve.

​Alcuni video dal web:

Neve a San Cassiano, Alta Badia

Neve allo Stelvio

Nevica in Val di Fassa

Neve a Canazei

Neve a Livigno

© Riproduzione riservata