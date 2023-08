Primato frantumato Meglio di Nirmal Purja

Lo scorso 27 luglio la norvegese Kristin Harila, 37 anni, l’alpinista più veloce di sempre insieme al suo sherpa nepalese Tenjen, 35 anni, è riuscita a scalare i 14 Ottomila in tre mesi e un giorno, frantumando il record precedente, conquistato nel 2019 dalla leggenda delle vette, Nirmal Purja, con 6 mesi e 6 giorni. Per arrivare in fretta agli 8.609 metri del K2 – la seconda più alta montagna dopo l’Everest – ora è accusata di non aver prestato soccorso a un portatore morente, Mohammed Hassan, caduto da uno strapiombo a circa 8.200 metri di altezza durante la salita