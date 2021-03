Roma, 30 marzo 2021 - Arrivano i nuovi negozi Primark. Il colosso di abbigliamento irlandese, arrivato con grande successo in Italia cinque anni fa, ha da poco comunicato l'apertura di ulteriori otto store entro la fine del 2022. Così il numero dei punti vendita dell'azienda in Italia passerà dagli attuali sei a quattordici in totale sul territorio. Vediamo dunque dove sono i negozi Primark in Italia e dove (e quando) apriranno i nuovi otto store.

Nuovi store Primark: dove sono (e quando aprono)

1) Il primo nuovo negozio ad aprire si troverà all'interno del centro commerciale Roma Est, nel Lazio. L'inaugurazione avverrà nell'estate 2021.

2) Un altro store si troverà nello shopping center Centro Sicilia di Misterbianco, a Catania, Sicilia. L'inaugurazione sarà entro la fine del 2021.

3) Sempre entro la fine di quest'anno, Primark aprirà il suo punto vendita anche all'interno di Megalò, il centro commerciale di Chieti, Abruzzo.

4) Primark aprirà un suo punto vendita nello Shopville Le Gru di Grugliasco a Torino, Piemonte. Questa volta però l'inaugurazione è attesa non entro la fine dell'anno, ma l'anno prossimo, nel 2022.

5) Successivamente sarà il turno dello Shopville Gran Reno, a Casaleggio di Reno, vicino Bologna, Emilia-Romagna. L'inaugurazione avverrà entro la fine del 2022.

6) Un altro punto vendita aprirà entro la fine del 2022 nel Centro Commerciale di Marcianise, a Caserta, Campania.

7) Attesa entro il 2022 l'apertura di Primark anche nel Centro Commerciale Nave De Vero a Marghera, Venezia, Veneto.

8) L'apertura più attesa è quella che avverrà entro la fine del 2022 in via Torino, a pochi passi dal Duomo di Milano, Lombardia. Qui, come ricorda Luca Ciuffreda, capo delle vendite di Primark Italia, avrà luogo "la sede italiana" del colosso di abbigliamento irlandese.

Negozi già aperti: dove sono

Attualmente i negozi Primark già aperti in Italia sono sei. Ecco quali e dove sono:

1) Arese, vicino Milano. Il punto vendita - si legge sul sito di Primark - si trova in Via Giuseppe Eugenio Luraghi 11, Arese, Milano. Il negozio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09 fino alle ore 21.

2) Brescia, Lombardia. Il negozio si trova in Via Luigi Einaudi 9 ed è aperto - così si legge sul sito - dal lunedì al venerdì, dalle 09 fino alle 21.

3) Campi Bisenzio, vicino Firenze, Toscana. Il punto vendita si trova in via San Quirico 164 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09 fino alle ore 21. Così si legge sul sito di Primark Italia.

4) Maximo Shopping Centre, in via Laurentina 865 a Roma, Lazio. Il negozio, lo si apprende dal sito del gruppo, è aperto dalle 09 fino alle ore 21 dal lunedì al venerdì.

5) In via Eugenio Curiel 25, a Rozzano, Milano. Il punto vendita è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 21. Così si legge sul sito di Primark Italia.

6) A Verona, nell'Adigeo Shopping Centre di viale delle Nazioni. Lo store - informa Primark - è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 21.