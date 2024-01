Primare repubblicane, si ritira anche DeSantis:: "Appoggio Trump"

Sale la febbre del New Hampshire. Alla vigilia delle primarie di domani, le prime vere e proprie dopo i caucus in Iowa, tra Donald Trump e Nikki Haley lo scontro si fa sempre più duro, essendo rimasti i due veri candidati nello Stato dopo la fuga di Ron DeSantis (foto) e l’uscita dalla corsa di Vivek Ramaswamy e Tim Scott, questi ultimi due già saliti sul carro del tycoon. La grande sorpresa è arrivata con il ritiro annunciato da DeSantis: "Non vedo una strada chiara verso la vittoria. Ho firmato l’impegno a sostenere chi fra i repubblicani sarà nominato e onorerò il mio impegno. Trump ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana". Gli ultimi sondaggi danno ancora Trump in ampio vantaggio rispetto ad Haley, il 50% dei consensi contro il 39%. "Haley è ineleggibile, con lei i democratici vincerebbero", ha attaccato l’ex presidente nel suo ultimo comizio nello Stato invocando lo spettro di legami tra l’ex ambasciatrice Onu e i dem. L’ex governatrice 52enne si difende puntando su uno degli argomenti più convincenti che ha a disposizione, l’età avanzata del suo rivale.