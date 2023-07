"Prima pensiamoci bene: Stop a Saviano a Roma" - Rai, Soldi frena: "Supplemento di riflessione"

di Enrico Colorni

Nel giorno in cui viene ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica (ma motivo dell’incontro era presentarsi a Sergio Mattarella), il vertice della tv di Stato si divide sulla scelta di fermare ’Insider’, il programma di Roberto Saviano previsto su Rai3 a novembre. Stop deciso dall’ad, Roberto Sergio, dopo le polemiche per le affermazioni dello scrittore sul vicepremier Matteo Salvini. La presidente della Rai, Marinella Soldi, si smarca e chiede "un supplemento di riflessione interna" per cercare, "in tempi idonei, una soluzione nell’interesse degli utenti e dell’azienda, dato che si tratta di un programma già registrato". L’ad "ha autonomia decisionale su gestione aziendale e programmi", premette Soldi, ma, ricordando il suo "ruolo di garanzia", chiede un "approccio costruttivo". Dopo le critiche allo stop a Insider, già sollevate dai consiglieri Francesca Bria e Riccardo Laganà, dal cda di Viale Mazzini arriva però la presa di posizione di tutt’altro tenore di Simona Agnes, la quale ritiene che la sospensione del programma arrivi "perché il rispetto delle istituzioni e della persona, senza mettere in discussione il diritto di critica, è un principio irrinunciabile del servizio pubblico". Il sindacato Usigrai chiede, invece, che Sergio spieghi "chiaramente e in modo convincente" la scelta e parla di "gravi pressioni esterne della politica". Il Pd, con Sandro Ruotolo, parla di "editto leghista" ai danni di Saviano. Il caso Saviano approda pure a Bruxelles: la democrat, e vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno, annuncia un’interrogazione alla Commissione Ue. Infine, mentre lo scrittore, sui suoi social, ricorda le storie antimafia che avrebbe trattato Insider, a polemizzare con la Rai è anche Fabio Fazio, che lamenta "l’oscuramento" dei profili social di Che tempo che fa, il suo programma storico che, da Rai 3, ha traslocato sul ‘Nove’.