Prima le italiane Meloni indica le priorità "Occupiamoci delle donne e solo dopo dei migranti"

di Claudia Marin

Non solo immigrati per sostenere occupazione e Pil e, dunque, far calare il debito pubblico, come indicato nero su bianco nel Def. Ma "anche" più partecipazione delle donne al mercato del lavoro e più figli. Giorgia Meloni sceglie l’inaugurazione del Salone del Mobile di Milano per lanciare un affondo-ricetta contro il declino demografico ed economico del Paese che, però, arriva nelle stesse ore delle polemiche sull’uscita del ministro dell’Agricoltura sulla "sostituzione etnica" degli italiani, finendo per assumere una connotazione politica in parte differente da quella originaria. La premier arriva alla kermesse milanese del mobile con l’intenzione di lanciare un messaggio che parte da un duplice fronte, quello più immediato della manodopera che manca (come indicano gli stessi imprenditori del legno, parlando della introvabilità di tappezzieri, materassai, montatori di macchinari, installatori di infissi), e quello, più di prospettiva, della denatalità che mette a rischio "la tenuta economica e sociale del Paese".

Vestita con una mise per sua stessa ammissione "poco istituzionale", comode sneaker ai piedi ("Solo la Santanché ha il coraggio di venire qui con i tacchi..."), la premier, accompagnata anche dalla sorella Arianna, fa un rapido giro dei padiglioni. Ma, quando da Roma arriva l’eco della polemica politica sulle parole di Francesco Lollobrigida, Meloni ha già fissato un punto fermo sul dossier immigrazione. Riferendosi anche al richiamo di Sergio Mattarella all’Europa affinché superi "norme preistoriche" sulla gestione dei flussi migratori, avvisa: "È un richiamo all’Europa che tutti comprendiamo. Bisogna conciliare il tema dell’Europa con la difesa degli interessi nazionali". Il fronte dell’immigrazione, però, sta sullo sfondo nella trasferta milanese della premier. In primo piano c’è il fronte del lavoro in chiave italiana, tra manodopera che non si trova, Reddito di cittadinanza da rivoluzionare e crollo delle nascite. Per Meloni, "in Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, questo problema si risolve in vari modi: il modo su cui lavora il governo non è solo quello dei migranti, ma anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile. Portandolo alla media europea e puntando sulla demografia, con l’incentivazione da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli". L’Italia – sulla base dei dati - è ultima con il 55% di donne occupate (tra i 20 e i 64 anni), contro l’oltre 64,% della media Ue.

Nell’immediato, però, mentre "ci si accapiglia sul Reddito di cittadinanza", il ragionamento di Meloni, "le aziende dicono che in 4 casi su 10 hanno difficoltà a trovare manodopera qualificata e per posti di lavoro ottimamente retribuiti". Il governo, invece, non darà sussidi "a chi è in condizione di lavorare", perché il lavoro "è l’unico vero ammortizzatore sociale", e per le imprese punta sul "più assumi, meno paghi": "Incentivare l’aumento dell’occupazione in rapporto al fatturato" è l’obiettivo della delega fiscale, è tagliando l’Ires, "a patto che il risparmio sia investito in innovazione o nuovi posti di lavoro". Non può mancare, però, un passaggio destinato nello specifico alla platea del Salone. Da qui la promessa di una "rivoluzione culturale per mettere al centro il lavoro creativo italiano", la legge quadro in arrivo per difendere i marchi italiani, e una cornice normativa per "una filiera del legno arredo 100% made in Italy".