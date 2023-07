Prima i pallini, ora la querela I genitori contro l’insegnante "Diffama nostro figlio"

Sparata e querelata. E arrabbiata. Non c’è pace per Maria Cristina Finatti, prof di scienze colpita a ottobre dai pallini di gomma esplosi da un alunno con una pistola ad aria compressa in una classe dell’Istituto professionale Marchesini. La famiglia dello sparatore ha minacciato di denunciarla per diffamazione e danni morali se sui social, dove la donna è attiva, continuasse a diffondere "notizie non veritiere sul ragazzo" riguardo al suo presunto mancato pentimento. L’avvocato Nicola Bergamini sostiene che il giovane – che ha frequentato il primo anno risultando come i suoi due ’complici’, promosso col voto in condotta abbassato dall’iniziale 9 – e la famiglia si sono scusati più volte recandosi anche a scuola. Il primo contatto sarebbe stata una mail scritta lo stesso giorno del misfatto, ripreso in un video di più di un minuto diffuso su Facebook.

"La prof – dice Bergamini – ha risposto dopo un’ora, ha apprezzato che il ragazzo si fosse accorto della gravità del fatto e ha accettato le scuse, tanto che non riteneva necessario un incontro personale. Nei giorni successivi lui l’ha incontrata sui banchi di scuola e si è scusato di nuovo. I genitori sono andati all’Istituto per porgere le loro scuse". Senza contestare la gravità del fatto, la famiglia si è risentita perché più volte l’insegnante – che ha querelato i ragazzi – ha detto che non c’è stato pentimento, non c’è stato un processo rieducativo "e ancora oggi i colpevoli vivono serenamente senza punizione. Questo non è assolutamente vero". Quindi, se la professoressa Finatti "continuerà a generalizzare sulle condotte del ragazzo, che non risultano veritiere", la famiglia "vorrà tutelare l’immagine del ragazzo, sia in sede penale sia civile". La risposta della docente: "Sì, le scuse del ragazzo e del padre ci sono state, ma questo non cambia la gravità del fatto. Sono stata derisa e umiliata, la mia personalità annientata e ora vogliono farmi passare per la responsabile. Invece la cosa grave è che la mia professionalità sia stata intaccata".

Riccardo Jannello