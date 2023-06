Prima di punire la scuola deve educare

Davide

Nitrosi

Nessuno nega che servisse un intervento forte sul tema della violenza a scuola e del bullismo di fronte a episodi intollerabili di aggressioni. Il ministro Valditara ha interpretato questo bisogno con un giro di vite sul voto in condotta e sulle sospensioni, calibrando da una parte un maggiore severità nei giudizi rispetto al comportamento e dall’altra affidando alla scuola un compito di rieducazione, con attività di "cittadinanza solidale" per chi sgarra. Alcune considerazioni, allora. Non tollerare gesti violenti è il minimo sindacale. Ma la punizione non basta, neppure come deterrente. La scuola pubblica è, prima di tutto, educazione alla convivenza. Non possiamo aspettarci che il rispetto per gli insegnanti, per i compagni di classe più deboli, per chi ha abilità differenti, o non conosce l’italiano, o per chi arriva da famiglie in difficoltà, possa essere inculcato con la punizione. Se il ministero non investe anche in educazione alla convivenza democratica, e non apre questa proposta alle famiglie – fondamentali per costruire un’educazione di comunità – ogni misura rischia di essere insufficiente.

Così come non si ottiene una condotta esemplare solo punendo: piuttosto, è fondamentale un’educazione alle relazioni e alla solidarietà. La scuola deve poter ribadire il suo ruolo di istituzione che insegna i principi democratici del rispetto reciproco, anche al di là dei risultati scolastici. Secondo il ministro occorre "ripristinare la cultura del rispetto e affermare l’autorevolezza dei docenti per riportare serenità nelle nostre scuole". Bene, ma anche per questo non basta punire. La serenità si riporta costruendo una scuola che riconosce e promuove il valore di ogni studente o studentessa, che non esaspera i voti, che non giudica in maniera algebrica ma valuta l’intero percorso dei ragazzi. L’autorevolezza dei docenti passa poi anche dalla loro formazione continua e dalla valorizzazione economica, magari in base ai meriti. Insomma, le direttive Valditara sono solo un calcio d’inizio se si vuole migliorare la scuola.