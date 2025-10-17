Venerdì 17 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
17 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Prima del Gp urtò e ferì con l’auto un vigile. Accuse archiviate al papà di Kimi Antonelli

Un gesto impulsivo, un attimo di confusione e un agente della polizia locale ferito. È finita così, lo scorso 17 maggio, la mattinata di Marco Antonelli, imprenditore bolognese e padre del giovane pilota della Mercedes, Kimi (i due in foto), all’ingresso dell’Autodromo di Imola durante il weekend del Gran premio di Formula 1. Dopo mesi di accertamenti, la vicenda si è chiusa solo in questi giorni: il Tribunale di Bologna ha infatti archiviato ogni accusa nei confronti di Antonelli senior, che non dovrà rispondere di alcun reato.

Secondo quanto ricostruito ieri dal quotidiano La Verità, quel sabato di qualifiche l’imprenditore si era avvicinato con la sua monovolume nera all’incrocio tra via Pisacane e via Santerno, in un’area temporaneamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Al volante, Antonelli senior mostrò agli agenti il pass che gli consentiva l’ingresso al paddock, spiegando di dover raggiungere il figlio per un’intervista. Quando però un agente gli intimò di proseguire diritto, l’imprenditore decise comunque di svoltare verso via Santerno, colpendo involontariamente il vigile a una gamba. La prognosi per l’agente superò i 60 giorni. L’inchiesta si è chiusa con l’archiviazione disposta dal giudice Letizio Magliaro, su richiesta della pm Anna Sessa. Il reato di resistenza è stato escluso "perché il fatto non sussiste", mentre le lesioni, considerate colpose, non sono state perseguite per mancanza di querela.

