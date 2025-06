Previsioni traffico weekend 28 e 29 giugno 2025, scatta il primo esodo estivo

Roma, 27 giugno 2025 – Le temperature roventi di questi giorni non lasciano spazio a dubbi: l’estate è entrata nel vivo. E ai vacanzieri si unisce chi fugge dalle città in cerca di un po’ di refrigerio nelle località di mare o di montagna. L’ultimo weekend di giugno fa segnare così il primo vero esodo estivo e il conseguente incremento della circolazione stradale.

Il traffico sarà intenso per le partenze verso le località di vacanza già a partire dal pomeriggio di oggi. Ma anche nelle giornate di sabato e domenica mattina la circolazione sulle principali direttrici sarà rallentata anche a causa delle tradizionali gite fuori porta. Per i rientri, invece, si prevede un consistente aumento del traffico nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì, quando ci sarà una sovrapposizione con i rientri al lavoro di inizio settimana. Bollino giallo dunque per quest’ultimo weekend di giugno, mentre sarà rosso, con possibili criticità, nel prossimo fine settimana, da venerdì 4 a domenica 6 luglio.

Traffico intenso è previsto in entrata e in uscita da Roma, dove domenica 29 giugno si celebrano i Santi Pietro e Paolo, patroni della città. Le strade maggiormente interessate saranno il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 'Roma - Fiumicino', la statale 148 'Pontina' che insieme alla statale 7 'Appia' assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio e le statali 1 'Aurelia' e 2 'Cassia' verso l'area nord e nord-est della regione e la Toscana.

Nel resto dell'Italia gli itinerari interessati sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, lungo l'arco alpino, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Per consentire la fluidità del traffico, Anas garantirà presìdi di personale sull'intera rete stradale e autostradale, in particolar modo in corrispondenza dei cantieri inamovibili. Particolare attenzione è rivolta verso la Sicilia lungo l'Autostrada A19 ‘Palermo - Catania’, dove sono in corso lavori infrastrutturali. Anas ha messo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.

Oggi pomeriggio riapre in Piemonte il nuovo tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 ‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’. Dopo l'interruzione avvenuta nell'autunno 2020 in seguito alla devastazione provocata dalla tempesta Alex, verrà ripristinato il collegamento tra Italia e Francia attraverso le valli Vermenagna e Roja, L'apertura avrà ricadute positive su ampi territori poiché ristabilisce la connessione più rapida tra la provincia di Cuneo, l'Imperiese e la Costa Azzurra.

Prima di mettersi in viaggio è sempre consigliabile aggiornarsi sul traffico attraverso i canali del Cciss, le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione ‘Vai’ o telefonare al numero unico 800.841.148.