Roma, 17 agosto 2019 - Fine settimana di traffico intenso, tra partenze e rientri, sulle strade italiane, dopo i due weekend consecutivi contrassegnati dal bollino nero. In atto un incremento del traffico che interessa le diverse località turistiche. Bollino rosso per la giornata di oggi e domani, secondo le previsioni, con i primi rientri dalle località di villeggiatura verso le città. Sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nella giornata di oggi, dalle 8 alle 16, e per l’intera giornata di domani, dalle 7 alle 22. Anas ha dislocato sulla propria rete di competenza 1.100 automezzi, 5236 telecamere fisse, 1004 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Monitoraggio e assistenza pronto intervento verranno gestiti con 200 operatori, che operano in affiancamento alla Polizia Stradale. Numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore 24 ore su 24 e avere informazioni sulla viabilità oppure, digitando il tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete.

Bollettini con aggiornamenti sulla viabilità sono trasmessi a rotazione sulle frequenze di Rai Isoradio, dai notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo. Viabilità Italia invita i conducenti a partire dopo aver controllato l’efficienza del veicolo, nonché i documenti (patente, bollo, assicurazione) e dopo aver consultato le notizie sul traffico dell’itinerario prescelto. Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono, ovviamente, incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile lungo la rete autostradale. La Polizia di Stato, in collaborazione di Autostrade per l’Italia, ha realizzato in occasione dell’esodo estivo la campagna #seisicuro per sensibilizzare gli utenti sui rischi di una guida scorretta, in particolare sulla rete autostradale. “Purtroppo la distrazione, la velocità e la mancata precedenza costituiscono da sole più del 40% delle cause di tutti gli incidenti gravi e gravissimi“, ha dichiarato Giovanni Busacca, dirigente superiore Polizia Stradale. “Un richiamo alla responsabilità da parte di tutti“.