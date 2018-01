Roma, 27 gennaio 2018 - I giorni della merla? Quest'anno la credenza popolare che li vuole i più freddi dell'anno viene clamorosamente smentita (e non è la prima volta) dalle previsioni meteo: il 29, 30 e 31 gennaio, infatti rischiano di rivelarsi al contrario particolarmente miti, specialmente in collina e in montagna (dove resta alto il pericolo valanghe), mentre in pianura e nelle valli sembra tornare un brumoso autunno, con nebbie e nubi basse.

L'ultima perturbazione di gennaio (la numero 12) sta per scivolare a Sud, verso il Nord Africa, allontanandosi così dalla penisola.

Su Twitter Meteo.it riassume così la situazione delle previsioni del tempo:

FEBBRAIO 2014: altro che gelo e neve, pioggia e caldo sull'Italiahttps://t.co/WGap5OKrDx pic.twitter.com/wO7gRgVCBP — IL METEO.it (@ilmeteoit) 27 gennaio 2018

Niente pioggia, neve e freddo, quindi, a causa della presenza di un vasto campo di alta pressione proteso dal vicino Atlantico fino alla Penisola balcanica, che garantirà tempo stabile in tutto il nostro Paese almeno fino a mercoledì prossimo.

Previsioni #meteo per questo weekend con alta pressione dominante, occhio a nebbie e foschie a Nord: https://t.co/8P2nM0VfGj #27gennaio pic.twitter.com/2mr0kZ97h3 — 3B Meteo (@3BMeteo) 27 gennaio 2018

Ma con l'arrivo di febbraio non bisogna illudersi in un precoce inizio di primavera: l'inverno non è certo finito. La seconda parte della prossima settimana, infatti, potrebbe rivelarsi più movimentata e con tendenza a un graduale raffreddamento.

Primi dieci giorni di #febbraio decisamente movimentati. Nuove #piogge e nevicate con temperature in calo. La #tendenza fino al 10 febbraio. //www.meteo.it/giornale/meteo-italia-prima-decade-di-febbraio-con-nuove-perturbazioni-e-temperature-in-calo-14296.shtml pic.twitter.com/PDQNM9vL3f — meteo.it (@wwwmeteoit) 27 gennaio 2018

SOS VALANGHE - Dopo le recenti nevicate, il pericolo valanghe rimane elevato sulle Alpi. In particolare, secondo il bollettino Aineva, nella giornata di domenica avremo un rischio compreso per lo più tra grado 3 (marcato) e grado 2 (moderato) su tutto l'arco alpino.