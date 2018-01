Milano, 19 gennaio 2018 - Sfumata l'ipotesi di un weekend con la 'colata artica' (e mentre il Nord Europa è alle prese con i danni della tempesta), le previsioni meteo dei principali siti concordano sul fatto che l'ultima parte di questa settimana si concluderà esattamente come è iniziata: dinamica, ventosa e con repentini sbalzi termici. La coda di una perturbazione a carattere di fonte freddo (la nona di gennaio) - spiega il Centro Epson Meteo - si sta addossando alle Alpi, le scavalcherà nella seconda parte della giornata odierna, coinvolgendo le regioni adriatiche e quelle del Sud tra questa sera e sabato mattina. Alle spalle giungerà di gran carriera la perturbazione n.10, attesa sull'Italia settentrionale tra il pomeriggio e la sera di sabato, su quella centro-meridionale giungerà tra sabato notte e domenica. Le temperature - affermano gli esperti - saranno altalenanti: in rialzo oggi, in calo sabato, in temporaneo rialzo domenica, prima di una nuova diminuzione attesa tra la fine di domenica e lunedì.

ONDATE DI FREDDO LONTANE - L'inverno non farà la voce grosssa: in generale non arriverà nessuna ondata di freddo, non solo nel weekend ma, probabilmente, anche la prossima settimana: al più ci si riporterà temporaneamente su valori in linea con il periodo.

Tempesta sul Nord Europa, stop ai treni in tutta la Germania. Nove morti

SABATO, PIOGGE AL CENTRO-SUD - Al mattino di sabato cielo nuvoloso al Sud con locali piogge o brevi rovesci su Molise Puglia e tra bassa Campania e Calabria tirrenica, nel complesso soleggiato su Val Padana, Nord Est, medio Tirreno e Sardegna, nuvole già in addensamento sule Alpi occidentali con i primi fiocchi di neve al confine tra Ossola e Valle D'Aosta. Nel pomeriggio tenderà a migliorare al Sud, le nuvole saranno in ulteriore intensificazione con deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali più insistenti e localmente più intense sulle Alpi tra alto Piemonte e in Valle D'Aosta. Nuvole innocue in sconfinamento verso le pianure del nord e il settore ligure. La sera le nevicate tenderanno ad intensificarsi sulle Alpi centrali e coinvolgeranno anche quelle orientali con qualche breve pioggia in sconfinamento alla pedemontana lombarda e al Friuli Venezia Giulia. Peggiora con arrivo di alcune piogge nel nord della Sardegna e in Toscana in trasferimento nella notte anche a Umbria, Marche, Lazio e Campania con un po' di neve in Appennino oltre i 1000-1200 metri di quota. Temperature minime in calo al Centro, in rialzo al Sud e in Sicilia, massime in calo di 1-4 gradi un po' dappertutto. Ventoso per venti di Maestrale su Medio Adriatico, al Sud e in Sicilia e soprattutto in Sardegna dove soffierà anche forte. Dalla sera venti occidentali in ulteriore intensificazione in tutti i mari di Ponente con raffiche anche burrascose intorno alla Corsica e alla Sardegna.

DOMENICA, PIOGGE SPARSE - Domenica al mattino fase instabile sulle regioni meridionali con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o isolato temporale in Puglia e tra bassa Campania e Calabria tirrenica; migliora al Centro e il tempo sarà nel complesso abbastanza soleggiato sulle pianure del Nord e intorno al Ligure, nuvoloso invece lungo le Alpi con nevicate soprattutto nel settore di Nord Ovest. La quota neve sarà fino al fondovalle in Alto Adige, oltre i 700-1200 metri nel settore occidentale. Nel pomeriggio piogge residue in Puglia, Calabria, nordest della Sicilia e nordovest della Sardegna, per lo più in esaurimento entro sera. Insistono ancora deboli nevicate nelle Alpi centro-occidentali con quota che tenderà ad aumentare. Nella notte successiva le nevicate tendono ad attenuarsi sulle Alpi occidentali e a intensificarsi nel settore dalla Valle D'Aosta all'Alto Adige, specie nelle aree di confine.

Ilmeteo.it illustra il calo termico al Centro Sud.

COSA SUCCEDE POI - La prossima settimana - conclude Epson Meteo - si profilerebbe una situazione più tranquilla in particolare dalla seconda parte di martedì quando tenderà ad instaurarsi un promontorio di alta pressione.

Tendenza alla stabilità confrmata anche da Ilmeteo.it, come si può vedere dalla mappa pubblicata su Twitter.