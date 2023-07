Prevenire le partenze è la giusta scelta

Gabriele

osservazione è semplice, quasi banale: la migrazione è un problema per chi la riceve, ma lo è soprattutto per chi la vive. Insomma: emigrare è un diritto, non dover emigrare lo è altrettanto. Alla conferenza internazionale di Roma non c’era niente da decidere e neppure un euro da stanziare. C’erano però i leader del Sud del Mediterraneo, del Medio oriente, del Golfo, del Sahel, con i vertici Ue e delle istituzioni finanziarie internazionali. Una partecipazione di livello e non scontata. E c’era l’Italia come padrona di casa e la Farnesina come sede. Il che non è di scarso rilievo in una politica internazionale che non ci può vedere (non ci ha mai visti) tra i protagonisti di primissimo piano, ma che può e deve avere nell’Italia un punto di riferimento importante. Sempre che Roma lo voglia, come sembra volerlo Giorgia Meloni attiva sul fronte del Nord Africa, in partenza per la Casa Bianca e il vertice Nato, trovando pure il tempo di occuparsi di Zaki. E della migrazione, ovviamente, che si scarica massicciamente sulle nostre coste, per spalmarsi poi nelle città, tra la gente. Una catena in fondo alla quale spicca il problema della sicurezza, certo, ma che all’origine è alimentata dalla fuga da realtà terribili, e dallo sfruttamento di chi fugge. Diciamo allora che ieri gli anelli stati rimessi nella giusta priorità. Primo, aiutare a non emigrare. Secondo, stroncare il traffico criminale che porta esseri umani in Italia e in Europa. Terzo, farlo assieme, Paesi "fornitori" e paesi "ricettori", perché noi, Italia, siamo il porto di sbarco, non il centro di definitiva accoglienza. Una scaletta, quella della premier, condivisa e accettata dai partecipanti a cominciare da Ursula von der Leyen, cioè dall’Europa. Parole, ovvio. Impegni. Ma da qualcosa bisogna pure partire. E se si sceglie di farlo senza piagnistei, puntando sulla prevenzione, forse un giorno sarà meno grave la patologia.