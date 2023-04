Preso molestatore seriale Ma torna subito in libertà

BOLOGNA

Arrestato per aver abusato di una studentessa di 24 anni a bordo di un bus a Bologna, era stato scarcerato dal giudice quattro giorni dopo. Con un divieto di dimora nel capoluogo emiliano in tasca, neppure una settimana dopo essere ucito di galera, il trentasettenne ha tentato di aggredire un’altra donna, questa volta una passeggera di un Frecciarossa. È accaduto la sera del 25 aprile, intorno alle 22, mentre il treno stava viaggiando tra Riccione e Rimini, diretto a Bologna.

Stando a quanto denunciato dalla vittima, una trentenne, agli agenti della Polfer, l’uomo l’avrebbe avvicinata, afferrandola per un braccio e tirandola a sé, dicendo "Adesso vieni con me". Lei, malgrado lo choc, è riuscita a reagire. E forse grazie anche alla presenza di un’altra passeggera sul vagone, che ha visto tutta la scena, è riuscita ad allontanare l’uomo. Quel treno, tra Rimini e Bologna, non fa fermate: così, quando i poliziotti, circa un’ora dopo i fatti, sono saliti a bordo hanno subito individuato l’aggressore e della brutta vicenda è stato informato il pm di turno. È bastata una rapida ricerca nei database per scoprire che, lo scorso 15 aprile, l’uomo aveva riservato le stesse ‘attenzioni’ a una ragazza di 24 anni, spinta contro un finestrino e palpeggiata con violenza a bordo di un bus in zona Foscherara. Grazie all’intervento del giovane autista Tper, che aveva subito capito e soccorso la ragazza, il trentasette era stato arrestato, in flagranza, dai carabinieri. Era stato portato alla Dozza e, dopo la convalida, scarcerato dal giudice, benché il pm avesse chiesto per lui il carcere. Neppure una settimana dopo aver varcato i cancelli della Dozza, ci ha riprovato.

Questa volta, poiché non sussisteva più la flagranza, se l’è cavata solo con una denuncia. Ed è dunque ancora a piede libero, con la possibilità, più che concreta, che faccia di nuovo del male.

Nicoletta Tempera