Presidente della Consulta. Eletto l’ex dem Barbera: "Nessuno può occuparci, no allarmismi ansiogeni"

Il più istituzionale dei candidati orientati a sinistra ma anche quello dal profilo più riformista. Un uomo di legge brillante, di spirito laico e intelligenza polivalente. A 85 anni solidamente portati, Augusto Barbera diventa presidente della Consulta, ultimo gradino di una carriera esemplare. Le sue prime parole sono taglienti: "Vari commentatori scrivono che ci sarà assalto all’indipendenza della Corte da parte della maggioranza. È un allarmismo di un costituzionalismo ansiogeno che non è in linea con le regole vigenti. Oggi non è possibile nessuna occupazione della Corte costituzionale".

L’accademico di rango, ex ministro del governo Ciampi ed ex parlamentare del Pci-Pds, dal 2015 componente della Consulta e nell’ultimo mese presidente pro tempore in sostituzione di Silvana Sciarra, ottiene – come previsto – la fiducia dei colleghi. La scelta avviene praticamente all’unanimità. Nell’urna ci sono 13 voti per Barbera e una sola scheda bianca (ragionevolmente dell’eletto). Nel primo atto da presidente in carica per un anno, Barbera nomina vice i giudici Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso. E auspica che le Camere in seduta comune provvedano "quanto prima" a completare il plenum.

Tutto fila liscio. Modugno spende l’autorevolezza di "meno giovane" in aula per proporre ai colleghi l’elezione di Barbera come "il più degno e meritevole aspirante alla posizione". Non solo "fine giurista", con talento sbocciato a Catania e rivelatosi compiutamente tra Ferrara e Bologna, ma soprattutto uomo di chiara visione. Laicità. Alle radici dell’Occidente – ultima opera del neopresidente – esalta, secondo Monaco, la qualificazione della “laicità come metodo“, corollario dei “valori liberaldemocratici e personalisti“ propri della Costituzione italiana.

Da studente etneo, Barbera frequenta gli ambienti cattolici della Fuci e – ricorda Monaco – alimenta "i circoli del dissenso". All’insoddisfazione "verso il vacuo agitarsi dei gruppuscoli" risponde con l’iscrizione al "Partito comunista, in quegli anni concretamente impegnato nella lotta all’ambiente affaristico mafioso". L’incarico di diritto costituzionale, prima a Ferrara, poi a Bologna, apre la stagione del Nord. L’Emilia-Romagna diventa la seconda patria del giovane professore nato ad Aidone, in provincia di Enna, e ora pronto a farsi valere in politica. Prima da consigliere regionale, poi, per cinque mandati di fila, da deputato del Pci-Pds, dal 1976 al 1994. È uomo di partito ma anche di forti aperture – vedi Bicamerale per le riforme. Nel 1993 è ministro per i Rapporti col parlamento nel governo di Carlo Azeglio Ciampi. Si dimette con gli altri ministri della sinistra a causa della mancata autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi. È anche tra i promotori dei referendum elettorali del 1991-’93-’99.

L’evoluzione del Pd fa da sfondo all’elezione a giudice costituzionale durante la segreteria Renzi. Del segretario rottamatore, Barbera (molto vicino a Giorgio Napolitano) condivide le riforme. E sul premierato caro a Giorgia Meloni non sembra difatti nutrire pregiudiziali. Ma a chi gli chiede, in conferenza stampa, di pronunciarsi sull’elezione diretta del premier o sulla riduzione dei poteri del presidente della Repubblica, risponde che come presidente della Consulta non può più farlo, visto che "queste riforme potrebbero arrivare al giudizio della Corte" e che si tratta di "scelte della politica". Tuttavia esprime l’augurio che vengano seguite, nel caso, "le strade costituzionali" e che l’approvazione avvenga "con la maggioranza più ampia, quella dei 23". Non si sottrae a domande insidiose: parla del ricorso al voto di fiducia come "espressione di una debolezza della maggioranza", definisce "obbrobriosi" i maxi emendamenti, ma avverte che "in assenza di altre regole diventa inevitabile che vi si debba ricorrere", perché "decreti leggi, questione di fiducia, maxi emendamenti hanno di fatto attribuito al presidente del Consiglio poteri che equilibrano la mancanza di poteri formali".

Insomma, un uomo di garanzia che al centrodestra non dispiace: "Sono certa che saprà guidare la Consulta con l’equilibrio, la competenza e l`approccio riformatore che da sempre contraddistinguono la sua prestigiosa carriera", scrive Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali. "Qualità e spessore", sintetizza la segretaria del Pd Elly Schlein. In serata Barbera sale al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella. E il colloquio riflette l’immagine di due uomini soddisfatti.