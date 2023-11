Presidente Commissione europea

La Commissione europea ha proposto una nuova legislazione per prevenire e combattere il traffico di migranti, aggiornando il quadro legislativo vecchio di 20 anni. Bruxelles propone di stabilire norme minime per prevenire e contrastare il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno non autorizzati. I casi di reati aggravati – che causano la morte di una o più persone – saranno punibili con pene fino a 15 anni, dagli 8 attuali.