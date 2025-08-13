Presi i baby pirati della strada

di Marianna Vazzana

A vederli, nel fermo immagine restituito da una telecamera in strada, sembrano bambini in gita. A spasso per la città deserta ad agosto. Invece la foto immortala i quattro ragazzini, tre maschi e una femmina, in fuga dopo aver abbandonato l’auto semi-distrutta, rubata e guidata dal più grande di loro (di 13 anni) che ha travolto la 71enne Cecilia De Astis morta poco dopo in ospedale. Una tragedia avvenuta in via Saponaro, a Gratosoglio, all’estrema periferia sud di Milano, lunedì poco prima di mezzogiorno. La caccia ai quattro che erano a bordo e che poi si sono allontanati come se nulla fosse è scattata subito. Meno di 24 ore dopo, ieri all’alba, gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli li hanno scovati in un accampamento di nomadi in via Selvanesco, a poco più di due chilometri dal luogo della tragedia. Il più grande ha 13 anni, uno 12 (compiuti da un mese) e gli altri due, tra cui la ragazzina, appena 11. Due di loro sono figli della stessa madre e sono tutti nati in Italia da famiglie nomadi di origini bosniache.

Ieri nel tardo pomeriggio sono stati tutti riaffidati ai genitori. Alle madri, per l’esattezza. Nessun provvedimento dato che i ragazzini non sono imputabili non avendo ancora 14 anni. A loro, la polizia locale è arrivata osservando le magliette che indossavano i tre maschi del gruppo, riprese dalle telecamere: identiche, con sopra un Pokemon. I ghisa del Radiomobile hanno prima individuato il negozio di un centro commerciale che vende quelle t-shirt. Quindi dalle immagini del sistema di video sorveglianza ad alta definizione del locale hanno visto i ragazzini che erano stati lì, riconoscendoli come abitanti del campo di via Selvanesco.

In base a quanto ricostruito, i quattro hanno rubato l’auto, una Citroen Ds4 bianca appartenente a un turista francese ventenne, domenica sera in via Fratelli Fraschini, dove si trova il residence in cui il ragazzo alloggia con altri tre amici per le vacanze. Prima i ragazzini hanno rubato la valigia che si trovava all’interno dell’auto. Poi, quando aprendola a distanza si sono accorti che dentro c’erano le chiavi di scorta della macchina, sono tornati indietro e hanno rubato tutto il mezzo. Lunedì poco prima di mezzogiorno la Citroen stava percorrendo via Saponaro verso il centro città quando il ragazzino al volante ha perso il controllo finendo fuori strada e invadendo l’area verde oltre il cordolo che separa la carreggiata dalla sede tranviaria. In questo punto c’era la signora De Astis, che è stata investita e sbalzata di alcuni metri. L’auto ha poi finito la corsa contro un cartello stradale ed è stata abbandonata dai quattro occupanti. Immediati i soccorsi per la 71enne, le cui condizioni erano disperate: è morta al Niguarda.

Originaria di Ruvo di Puglia, vicino Bari, abitava a Gratosoglio da 40 anni e aveva lavorato all’ex Cotonificio Cederna. "Una persona di cuore, che aveva sofferto tanto. Quindici anni fa era rimasta vedova", dice chi la conosceva. Madre di due figli, di cui uno infermiere, amava passeggiare ed era legatissima alla sorella. Alcuni familiari l’avevano invitata a trascorrere agosto in Puglia, ma lei aveva preferito restare a Milano. I suoi figli, Filippo e Gaetano, raggiunti dai cronisti lunedì avevano lanciato un appello affinché i responsabili si costituissero. "Era attiva, si curava per tenersi in forma. Chiedetevi anche voi se possiamo stare in questa situazione, mi sembra che ci sia poca sicurezza", ha sottolineato ieri Filippo. In via Saponaro, per Cecilia sono comparsi messaggi tra cui questo: "Non è giusto. Ciao Cecilia da noi tutti".