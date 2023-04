Presa a sprangate in ospedale Agguato a psichiatra: è grave Caccia all’assalitore in fuga

di Saverio Bargagna

La porta del reparto di Psichiatria si chiude alle sue spalle mentre inforca la bicicletta per tornare a casa, al tramonto di una lunga giornata di lavoro. Ad attenderla là fuori, nel vialetto in autobloccanti che costeggia l’edificio 3, ingresso A di Psichiatria universitaria – all’interno dell’ospedale Santa Chiara di Pisa – si nasconde il suo aguzzino. L’unico identikit disponibile è in realtà assai scarno: si tratta di un uomo, indossa un cappellino con visiera e ciò che resta del volto rimane celato sotto una mascherina. In ospedale i colleghi sostengono che fosse armato di una spranga o comunque di un bastone, la polizia conferma l’ipotesi. Quel che è certo è che la psichiatra Barbara Capovani, 55 anni, responsabile dell’unità funzionale Spdc "Salute mentale adulti" viene raggiunta da una raffica brutale di colpi e stramazza al suolo in una pozza di sangue. Il destino si compie in pochi secondi. Le urla strazianti si propagano fra i padiglioni, scuotendo la quiete dimessa dell’ospedale. Dall’edificio opposto, ovvero il reparto di Pediatria, una addetta alle pulizie si volge verso la finestra richiamata dal trambusto: scorge un’ombra fuggire a corsa. A terra immobile giace il medico.

I colleghi si precipitano all’esterno fra ansia e paure. Le condizioni della dottoressa Capovani sono disperate. Mentre i soccorritori applicano tutti i protocolli salvavita, gli interrogativi ingolfano la mente, mentre il dolore e la paura opprimono le viscere. Capovani, 55 anni, pisana sia per nascita che per formazione professionale, allieva del professor Giovanni Battista Cassano, è trasportata d’urgenza in choc room, nella tarda serata viene operata. Le sue condizioni sono critiche. Nel reparto "Spdc" la paura e lo sconforto si mescolano insieme. Le visite vengono annullate, i pazienti che non hanno urgenze tornano a casa. Il personale medico è sotto choc. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della polizia, mentre la Scientifica giunge sul posto per i rilievi.

Si apre una caccia all’uomo, mentre tutte le ipotesi investigative restano al vaglio cariche di interrogativi. La più probabile, ovviamente, è che un paziente o un ex paziente abbia atteso la dottoressa fuori dal reparto per poi far esplodere una rabbia insensata. Liliana Dell’Osso, presidente della Società Italiana di Psichiatria, aveva lasciato il reparto solo venti minuti prima della sfortunata collega. Ancora scossa lancia un allarme: "Il fenomeno della violenza contro i sanitari – spiega la professoressa – non è solo della psichiatria, ne sono vittime i medici di tutte le specializzazioni, nonché gli operatori del pronto soccorso. Sarebbe auspicabile una risposta da parte del Governo, che mostri un materiale supporto a una classe medica che nelle strutture pubbliche si trova a lavorare in scarsità numerica e con ritmi massacranti". "Sempre più frequenti – continua la direttrice dell’Unità operativa di Psichiatria dell’Aoup pisana – sono i casi in cui gli stessi operatori divengono bersaglio dell’aggressività di utenti anch’essi vittime di uno sistema che non è in grado di garantire una assistenza pronta e paritaria".

La città di Pisa, per altro, non ha ancora superato lo choc di un delitto che, per modalità, pare avere profondi tratti in comune con l’aggressione avvenuta ieri all’ospedale. Il 9 gennaio scorso, appena fuori dallo studio di un famoso psichiatra, in pieno centro storico, un 25enne fiorentino aggredì a mani nude e uccise – in preda ad un raptus – il medico in pensione Piero Orsini. Fra l’altro, ironia del destino, fu proprio Capovani la prima a visitare lo studente dopo il delitto. L’unica colpa di Orsini era stata quella di trovarsi dalla parte sbagliata del marciapiede. La medesima colpa della dottoressa Capovani che ora lotta fra la vita e la morte in un letto di quell’ospedale che è sempre stato un po’ casa sua.