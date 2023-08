Presa a sassate al parco, passeggiava con il cane Ridotta in fin di vita

Presa a sassate ai giardini da uno sconosciuto, forse per un rimprovero o forse senza nemmeno un motivo vero. Un’aggressione brutale avvenuta in pieno giorno vicino ai giardini di via Giro del Fullo, nel quartiere genovese di Struppa. La vittima, una donna di 60 anni, nata in Sardegna a Ruspini, ma residente in Liguria in via Struppa, è adesso ricoverata all’ospedale Galliera in coma. Le sue condizioni sono gravissime. Gli agenti delle volanti, diretti dal primo dirigente Teresa Canessa, hanno bloccato l’aggressore, un italiano di 34 anni senza fissa dimora, precedenti per piccoli furti. È in questura in attesa della decisione del pubblico ministero di turno Luca Monteverde se arrestarlo per lesioni gravissime o tentato omicidio. La violenza si è consumata intorno alle 13. La donna stava camminando col suo cane sotto il sole cocente che in questi giorni sta soffocando Genova. Ancora da chiarire cosa sia successo. Ma l’uomo ha preso una pietra di circa 20 centimetri e prima gliel’ha tirata addosso e poi si è accanito su di lei, colpendola più volte. Una ragazza ha sentito le urla della vittima e si è affacciata al balcone: quando ha visto la scena ha subito chiamato i soccorsi e la polizia.