Come prenotare la quarta dose di vaccino anti Covid: la mappa interattiva con le regioni

Roma, 13 luglio 2022. Contro le nuove varianti e il rialzo dei contagi, molti italiani in queste ore stanno cercando di capire come prenotare la quarta dose di vaccino anti Covid. Il secondo richiamo (già effettuato da 1,3 milioni di persone) è riservato agli over 60 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni; a coloro che siano guariti dall’infezione da almeno 120 giorni; a tutti gli over 12 immunocompromessi e che soffrono di specifiche patologie. Come si fa, quindi, a prendere appuntamento per l’iniezione? Vediamo le modalità Regione per Regione. !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto Abruzzo Ogni Asl appronterà il proprio modello organizzativo e pubblicherà sul proprio sito orari di apertura e indirizzi degli hub attivi. L’accesso sarà libero e senza necessità di prenotazione. A disposizione dei cittadini, oltre agli hub vaccinali, ci sono anche le farmacie e i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna vaccinale già nelle precedenti fasi. Basilicata La prenotazione della quarta dose potrà essere effettuata con le seguenti modalità: tramite la piattaforma messa a disposizione da Poste Italiane raggiungibile al seguente link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/booking/#/login inserendo Codice Fiscale e numero di Tessera Sanitaria; attraverso i 134 Atm Postamat presenti sul territorio regionale; con l’aiuto dei portalettere attraverso i palmari messi a loro disposizione; inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947 Calabria Ci si rivolge al medico di base o si prenota online (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o per telefono al numero 800 00 99 66. Le somministrazioni si ricevono ...