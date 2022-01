Roma, 16 gennaio 2022 - Anche Google in campo per i vaccini. Il motore di ricerca oggi accompagna chi naviga sul web all'immunizzazione con un doodle ad hoc: cliccando sulla scritta animata 'Google' della homepage di Google.it - oggi corredata di mascherine chirurgiche - si attiva la ricerca "Prenota il vaccino anti-Covid", con una serie di indicazioni utili su come vaccinarsi. Il tutto corredato dallo slogan 'Vaccinati. Usa la mascherina. Salva vite umane'.

​Chi deve vaccinarsi

Il primo link offerto corrisponde alla pagina del Ministero della Salute che spiega chi può e chi deve vaccinarsi.

Alcune categorie di persone sono obbligate a vaccinarsi: tutti gli over 50, chi esercita professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, i lavoratori delle Rsa, i docenti e gli amministrativi della Scuola e dell'Università, gli amministrativi della Sanità, i militari e le forze di polizia, il personale del soccorso pubblico, il personale penitenziario.

Chi può vaccinarsi e quando

Seguono gli ultimi aggiornamenti sui tempi in cui si spiega chi può vaccinarsi e quando: la terza dose (booster) è disponibile dopo 120 giorni (4 mesi) dal completamento del ciclo primario (2 dosi), per i soggetti con minimo 12 anni. Possono invece fare prima e seconda dose (ridotte) i bambini con almeno 5 anni di età.

​I link per prenotare

Sulla pagina del Ministero, troviamo poi una serie dedicata ai dati aggiornati sul vaccino, alle fake news sul vaccino, una sezione Faq (domande e risposte sul tema), e infine un indirizzo che rimanda a un ulteriore pagina del Ministero dove si raccolgono tutti i link delle piattaforme regionali: da qui si può accedere direttamente ai moduli per la prenotazione.

Ma torniamo alla pagina Google 'Prenota un vaccino anti Covid'. Subito dopo il link ministeriale il motore di ricerca offre all'utente una mappa geolocalizzata (che varia dal luogo in cui ci troviamo) dove vengono indicati gli hub vaccinali più vicini.

Di seguito in elenco i link diretti alle varie piattaforme regionali, naturalmente differenziate in base all'utenza (ricerche precedenti, geolocalizzazione ecc..). Per chi se viviamo in Lombardia, probabilmente il primo risultato di Google sarà https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/.

Sulla sinistra della pagina Google una serie di sezioni specifiche relative alle notizie sui vaccini, focus sui bambini, sull'efficacia, sugli effetti collaterali, sulle statistiche e sulla dose di richiamo. Tutto quello che serve insomma per vaccinarsi informati.