Premio Sacharov, l’Europa celebra la lotta delle donne iraniane

L’Europa celebra la lotta per la libertà delle donne iraniane e il sacrificio di Jina Mahsa Amini, la giovane ragazza uccisa dal regime di Teheran e divenuta simbolo del movimento Donna, Vita e Libertà. E lo fa assegnando loro il premio Sacharov, la massima onorificenza dell’Eurocamera dedicata a chi lotta per i diritti umani. Un modo per testimoniare che "il mondo ha ascoltato il vostro grido" e "il Parlamento europeo è con voi", ha detto la presidente Roberta Metsola annunciando la decisione davanti all’Aula di Strasburgo, che l’ha accolta con un applauso lungo oltre un minuto. Un modo anche, nelle parole del presidente francese Emmanuel Macron, di ricordare "con forza l’impegno dell’Europa a favore della libertà".

Il premio a Mahsa rinnova il "pieno sostegno" dell’Europa "ai diritti umani e al rispetto. In Iran e altrove", ha sottolineato l’alto rappresentante Ue Josep Borrell. Per il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, si tratta "un’occasione per rendere omaggio alle donne iraniane che continuano a combattere".