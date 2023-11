Premio malattie rare, la cerimonia a Roma. Comunicatori sul podio

Anche quest’anno la Federazione italiana editori giornali (Fieg) offre il suo Patrocinio al “Premio Omar per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari”, giunto alla decima edizione. La premiazione si terrà il prossimo 5 dicembre a Roma, presso l’Acquario Romano, a partire dalle 16 e 30.

Sarà possibile seguire la cerimonia anche online sulle pagine social dell’Osservatorio Malattie Rare. Nell’edizione del decennale il premio si rinnova: nella categoria “Migliore Campagna di Comunicazione - Professionisti” sono state ammesse a partecipare con i loro lavori anche le imprese farmaceutiche o operanti nei settori dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche e le relative associazioni di categoria. Ulteriore novità è la composizione della giuria in cui – accanto alle storiche conferme – si sono cimentati nella valutazione delle candidature nuovi giurati, appartenenti al mondo della comunicazione, delle istituzioni e del mondo scientificoe clinico. Saranno premiati gli autori che hanno dimostrato di fare informazione in questo particolare ambito in maniera corretta, scientificamente rigorosa e al tempo stesso comprensibile, coinvolgente e originale.