Precipitata nel dirupo Scivola su un sasso Miracolata a 3 anni

CANAZEI (Trento)

Stava percorrendo con i genitori il sentiero del pane, ’Viel del Pan’, a Canazei, in Val di Fassa.

La piccola, nata nel 2020 e originaria di Montebelluna (nel Trevigiano), era su un sasso, quando è scivolata e precipitata per diversi metri sul pendio erboso sottostante. Fortunatamente l’erba ha attutito la caduta tanto che la bambina è sempre rimasta cosciente. L’allarme al 112 è arrivato poco prima di mezzogiorno e sono intervenuti i soccorritori della Stazione Alta valle di Fassa con l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites.

Una volta in quota i soccorritori e l’equipe sanitaria hanno prestato le prime cure alla bambina, che è stata trasportata poi all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il sentiero ‘Viel del Pan’ è una delle escursioni in quota più apprezzate della Val di Fassa e delle Dolomiti, adatto a chi ama le passeggiate tranquille in montagna e pure agli escursionisti più allenati.

Affacciato sulla Marmolada, il percorso si snoda morbidamente in piano fra i pascoli abitati dalle marmotte. Il ‘Viel del Pan’ era un’antica via commerciale a cavallo fra Veneto e Trentino Alto Adige.

Un anno fa, nella stessa zona, l’escursionista Paola Stefania Baldoni, 73 anni, aveva perso la vita dopo essere precipitata in un dirupo mentre stava scendendo lungo il sentiero numero 601, che dal rifugio Viel del Pan porta a passo Fedaia (Canazei, Val di Fassa). Aveva perso l’equilibrio mentre si trovava a 2.300 metri di quota, poco prima del lago di Fedaia, nel tratto di sentiero attrezzato con un cordino.