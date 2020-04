Bolzano, 8 aprile 2020 - In barba ai divieti per l'emergenza Coronavirus un 39enne si è lanciato con il parapendio in Alto Adige, ma l'avventura in volo purtroppo è finita in ospedale. L'uomo è precipitato nel primo pomeriggio nella zona di Caerna, frazione di Velturno.

La vittima è stata soccorsa dalla Croce bianca di Chiusa, aveva feriti gravi ed è stato elitrasportato dal Pelikan 2 all'ospedale di Bressanone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Caerna ed i carabinieri.