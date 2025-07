Precipita minibus con disabili, decisivo l’intervento di un’assessora-infermiera: “Ci siamo tuffate nel fiume e abbiamo salvato tutti”

Recoaro Terme (Vicenza), 20 luglio 2025 - “Un ragazzo era a testa in giù, legato alle cinture di sicurezza. Gli altri si contorcevano incastrati uno contro l’altro. Vedevo una gamba ma non riuscivo a collegarla a un corpo. Mi è venuta in mente una frase assurda: l’anatomia di questo veicolo è completamente alterata. Ha continuato a rimbalzarmi in testa. Non volevo nemmeno lasciarmi sfiorare dalla parola tragedia. E infatti alla fine è stato un miracolo”.

Ilaria Sbalchiero, 47 anni, infermiera, passava per caso davanti allo stabilimento dell’acqua e si è accorta subito della gravità della situazione: un incidente, il fiume, l’assenza del mezzo inghiottito nel vuoto. I dettagli dopo: due accompagnatori e sette ragazzi autistici a bordo, ospiti di una comunità di Valdagno, otto feriti, due gravi, ma nessuna vittima. Era passato mezzogiorno. Qualcuno si stava sporgendo e disperando dal parapetto sull’Agno, paralizzato dalla visione. Un salto di quindici metri, il pulmino rovesciato sul greto. Lamenti. Ha capito che toccava a lei, operatrice sanitaria e anche assessora “alla gentilezza” a Recoaro Terme, un ruolo sposato “per fare il bene della comunità”. Mai avrebbe immaginato fino a che punto. Ha calpestato i vetri, ha visto le lamiere. Poi ha incontrato gli occhi di un’altra donna, la dottoressa Irene Brognara, anche lei risucchiata da un domino di coincidenze nel luogo in cui era necessaria. Senza parlare hanno deciso che sarebbero andate giù insieme, in attesa dei soccorsi. Il problema era trovare il passaggio.

Sbalchiero, cosa vi siete inventate?

“Il modo più rapido per raggiungere il pullmino distrutto, passando dall’altro lato del ponte. I carabinieri ci hanno spiegato la dinamica: ha urtato il muretto sulla destra, l’autista ha perso il controllo ed è andato a sbattere tutto a sinistra cadendo nel torrente dopo un volo di quindici metri”.

Avrebbe potuto essere una strage.

“E invece erano tutti coscienti. Un operatore, una donna, è grave. E così uno dei ragazzi. Gli altri, solo ferite lievi. Io e la dottoressa abbiamo trovato un viottolo e ci siamo tuffate nel fiume, l’acqua ci arrivava alla vita. Abbiamo capito immediatamente che sarebbe stato impossibile entrare nel minibus rovesciato su un fianco. Da fuori si capiva poco, la paura era che avessero lesioni interne. E c’era la difficoltà di comunicazione, i ragazzi che soffrono di malattie dello spettro autistico non parlano. Sono salita su un masso e ho visto che uno degli accompagnatori era in piedi, ho richiamato il 118 per dare altre informazioni e poi mi sono accorta che la sua collega aveva un’emorragia importante, da fermare subito. Ho chiesto a un ciclista di passarmi il kit di pronto soccorso, ho lanciato una benda all’autista e gli ho detto di stringerla forte sulla parte alta della coscia”.

E i ragazzi intanto?

“Siamo riusciti a staccare il portellone laterale e a tirarne fuori uno, abbiamo tagliato la cintura al poverino a testa in giù. Non piangevano, solo qualche lamento, ma erano tutti sotto choc compreso l’autista. Poi sono arrivati i soccorsi e sono stati eccezionali, anche per la rapidità. Un’orchestra di ambulanze, il soccorso alpino, l’elicottero. Equipe diverse coordinate dal medico del pronto soccorso di cui purtroppo ho scordato il nome. È stato tutto rapido e preciso, ognuno ha fatto la sua parte”.

Con che stato d’animo è tornata a casa?

“Frastornata e felice. Ha presente la sensazione magnifica di potere aiutare, di farlo con altre persone e di avere un privilegio: non sbagliare l’attimo, trovarsi dove serve al momento giusto. Mio marito e i miei tre figli si sono spaventati. Ero tutta sporca e bagnata, agitata, piangevo e balbettavo. L’anatomia del veicolo era completamente alterata, l’ho ripetuto anche a loro e ovviamente non hanno capito. Gli scherzi dell’adrenalina. O dei miracoli quando vai a sbatterci dentro”.