"Precaria a Roma senza stipendio: intollerabile"

"Spero che le cose cambino nella scuola, perché così non si può andare avanti. C’è gente che per fare le supplenze deve affrontare dei costi, prendere case in affitto case e poi si ritrova senza stipendio. È una cosa intollerabile se consideriamo che il nostro datore di lavoro è lo Stato. È vero che poi i soldi arrivano, ma intanto per quei mesi in cui rimani senza stipendio come campi?". A parlare è Anna Sciarra, 56 anni, da 8 insegnante precaria della scuola dell’Infanzia a Pescara.

Nel corso dell’anno scolastico lo stipendio le è stato accreditato in ritardo?

"Normalmente i supplenti brevi dovrebbero essere pagati a 30 giorni fine mese. Ma nel mio caso quest’anno gli stipendi non sono stati regolari fin dall’inizio. Ho iniziato a lavorare a ottobre e il primo stipendio, che avrei dovuto ricevere a fine novembre, è arrivato a gennaio. Ora siamo ad agosto e sono ancora in attesa degli stipendi di maggio e giugno. Ho altre due colleghe nella mia stessa situazione".

Ha lavorato in maniera continuativa nella stessa scuola da ottobre a al 30 giugno?

"Sì una supplenza breve durata praticamente un intero anno scolastico. L’insegnante che sostituivo presentava ogni mese il certificato medico e di conseguenza, essendo stata chiamata dalla graduatoria d’istituto, il mio contratto veniva rinnovato sempre come supplenza breve".

C’è una disparità di trattamento tra i supplenti?

"Se si viene chiamati dalle Gps il contratto è fino al termine delle attività scolastiche e lo stipendio arriva regolare ogni 23 del mese come per gli insegnanti di ruolo. Se invece la chiamata proviene dalle graduatorie d’istituto si viene inquadrati nelle supplenze brevi e i pagamenti sono con il contagocce".

Che spiegazione le viene data per questi ritardi?

"Quando vado a vedere lo stato del pagamento mi compare la scritta ‘Risorse in corso di assegnazione da parte del Miur’. La segreteria della scuola mi ha detto di aver autorizzato il pagamento ma dal momento che il ministero non mette fondi a disposizione delle scuole non può essere erogato lo stipendio".

Ritiene possibile un’inversione di tendenza?

"Dovremmo tutti ribellarci, protestare. Nel momento in cui a un supplente non arriva lo stipendio non dovrebbe più presentarsi al lavoro. Se non vengo pagata ho il diritto di farlo?".

