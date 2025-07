Praia a Mare, il coprifuoco agli under 14 è una bocciatura per i genitori: “Figli bulli, famiglie assenti”

Praia a Mare (Cosenza) – La naia di Praia. Un bando contro le bande. “Era necessario proteggere la bellezza dell'accoglienza di questo luogo. Un luogo turistico, un luogo molto bello. Serviva uno strumento forte per consentire a tutti di poter godere di questa bellezza”. La misura “forte”, studiata da sindaco Antonino De Lorenzo e annunciata anche via social perché fosse intesa, condivisa e diffusa, è un’ordinanza da città militarizzata: coprifuoco per gli under 14. Per la precisione: nella località balneare calabrese è stato introdotto il divieto per i minori di 14 anni, non accompagnati, di circolare dalle 00.30 fino alle 7 del mattino. Multe di 100 euro per i ragazzini e 250 per i genitori. La stretta è già partita e durerà fino al 30 settembre, salvo polemiche, marce indietro o sussulto di coscienza collettivo.

Il motivo alla base del provvedimento, spiega De Lorenzo, è la necessità di ''intervenire preventivamente per arginare il 'branco'”. A Praia, come in molte, troppe città d’Italia, gli adolescenti “non si tengono”. Bulli e bullizzati. Aggressori e aggrediti. Baby rapinatori e scippati. “Si tratta di un'ordinanza protettiva anche nei loro confronti, ma è di fatto una sorta di parafulmine perché queste bande di giovanissimi non hanno limiti. Gruppi di ragazzini in giro la notte hanno distrutto locali, occupato attrezzature e causato danni notevoli''.

Soltanto nel fine settimana tra venerdì 18 e domenica 20 luglio, si legge sul sito del Comune, la Polizia municipale ha effettuato un servizio d'ordine speciale notturno che ha portato al sequestro di diversi monopattini elettrici, molti dei quali guidati da ragazzini under 14. ''Vogliamo soltanto che la nostra cittadina sia tranquilla per tutte le persone che la scelgono, specialmente in agosto, quando le presenze arrivano anche a quota 50mila - prosegue il sindaco di Praia - Insomma, vogliamo un agosto sicuro''.

Il provvedimento non ha mancato di sollevare qualche polemica ma, assicura De Lorenzo, ''ho ricevuto segnali molto forti dalla popolazione. Io sono un sindaco molto 'social', e la cosa positiva dei social è la possibilità di avere feedback. Quella relativa all'ordine pubblico è la più grande lamentela che ricevo. Sono consapevole che si tratta di un 'atto estremo' e ho espresso anche al prefetto la volontà di revocare l'ordinanza qualora ricevessimo l'ausilio di forze dell'ordine in più. Diversamente - continua il primo cittadino - la situazione sarebbe ingestibile. Abbiamo già notato qualche miglioramento, ma il vero banco di prova sarà agosto. Perciò mi rivolgo anche ai genitori: guardiamo i nostri figli, evitare che stiano in giro di notte può essere un vantaggio anche per loro, che così potranno alzarsi presto al mattino e godersi delle sane giornate di mare, oltre a essere motivo di maggiore sicurezza per tutti noi”.

A stretto giro è arrivata la presa di posizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria: “I minori hanno il diritto ad essere educati, ma hanno il dovere di essere educati", commenta Antonio Marziale. Che prosegue: "Si ha l'impressione che i diritti dei minori consistano in una sorta di immunità, ma così non è. Fino al compimento del diciottesimo anno, essi sono sotto giurisdizione della 'responsabilità genitoriale', la cui mancanza di esercizio costringe le autorità pubbliche ad assumere iniziative”. Ecco l'aspetto più “dolente” della vicenda, conclude il Garante: “Che debba essere un sindaco ad assumere una responsabilità collettiva, per mancato esercizio della responsabilità genitoriale. Dove sono i genitori quando i figli si accoltellano in piazza? E dove sono quando si ubriacano e schiamazzano fino alle prime ore del mattino? E cosa fanno quando addirittura non tornano a casa per notti intere? E con chi se la prendono i genitori se i figli tornano feriti, o in preda a sostanze psicotrope o alcol?”.