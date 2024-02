Potenza, bus con 40 studenti finisce fuori strada: l’autista è grave

Baragiano (Potenza), 28 febbraio 2024 – Per evitare uno scontro frontale con un’auto, un bus che stava trasportando circa 40 studenti a Potenza è finito fuori strada questa mattina intorno alle 7, in una cunetta all'ingresso di Baragiano (Potenza). Secondo quanto si è appreso, tutte le persone che erano a bordo dell'autobus si sono salvate.

Il ferito più grave è l'uomo che era alla guida dell'automobile, che è rimasto incastrato nella vettura. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Sull'incidente indagano i carabinieri.

Secondo quanto reso noto dal direttore del 118 Basilicata soccorso, Libero Mileti, nessuno degli studenti che si trovava sull'autobus sarebbe rimasto ferito gravemente. Alcuni sono stati comunque trasferiti per accertamenti all'ospedale San Carlo di Potenza. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 83, alla periferia di Baragiano. Secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Potenza, l'autobus non si è scontrato con un'automobile, un'Alfa Romeo 147, come scritto in precedenza, ma per evitare una collisione frontale, è uscito dalla sede stradale adagiandosi sul lato destro. Sull'autobus c'erano circa 40 studenti, tra i 14 e i 18 anni, che frequentano gli istituti superiori a Potenza.