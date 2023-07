Potenza, investita bimba sui pattini a rotelle: morta in ospedale

Potenza, 19 luglio 2023 - A Potenza una bambina di sei anni è morta la notte scorsa nell'ospedale "San Carlo" dopo essere stata investita da un'auto, ieri sera, mentre giocava in strada con indosso i pattini a rotelle. E' successo al rione Lucania. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Dopo essere stata trasferita in Rianimazione, è morta nel corso della notte, per via delle gravi ferite.

L'incidente è successo poco dopo le 22 in via Gavioli, a rione Lucania di Potenza.

La bambina, di origini ucraine, indossava pattini a rotelle quando è stata investita da un'auto in transito nel tratto di strada adiacente la chiesetta dedicata a San Giuseppe. La persona a bordo dell'auto si è fermata per prestarle soccorso. Sul posto immediato l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno portata la bimba al Pronto soccorso del San Carlo in gravi condizioni. Poi il decesso avvenuto poco dopo in Rianimazione. Al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia gli agenti della Questura di Potenza.