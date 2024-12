Genova, tragico incidente al porto: operaio muore schiacciato contro un container. Proclamato sciopero di 24 ore

Genova, 18 dicembre 2024 – Tragico incidente sul lavoro nella notte al porto di Genova: un operaio di 52 anni è morto schiacciato contro un container. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 di mercoledì 18 dicembre. Secondo quanto ricostruito si sarebbero scontrate due ralle portuali.

In base alle prime ricostruzioni, l'operaio morto era a terra e stava controllando i sigilli di un container quando si sarebbe trovato in mezzo a uno scontro frontale tra due ralle, speciali mezzi che spostano i contenitori. In particolare uno dei mezzi era fermo mentre l'altro era in marcia e, per cause ancora da chiarire, non si è fermato. La vittima è stata schiacciata. L'uomo sul mezzo fermo, un 46enne, è stato sbalzato ed è finito a terra: ha lesioni alla testa e alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Il pm di turno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha fatto sequestrare l'area, i mezzi e il telefonino del conducente.

Gli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro della Asl3 stanno sentendo i testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica.

Le rappresentanze sindacali di Filt-Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno proclamato unitariamente lo sciopero immediato per 24 ore. L'astensione terminerà giovedì mattina alle 6. “Sull'incidente c'è un'indagine in corso e quindi sulle dinamiche dobbiamo aspettare l'inchiesta. Ma quello che posso sottolineare è che purtroppo di sicurezza si parla solo quando muore qualcuno sui posti di lavoro”. È il commento di Luca Franza, coordinatore dei delegati della Culmv di Genova a cui apparteneva il portuale morto nell'incidente al terminal Psa di Genova.

Intanto si è formato un blocco spontaneo al varco di ponte Etiopia, a Sampierdarena, cui si stanno via via aggiungendo molte persone.