Papà entra in campo e picchia il portiere 13enne della squadra avversaria: follia nel Torinese

Torino, 1° settembre 2025 – Quando il calcio smette di essere sport e sano divertimento e diventa follia. In provincia di Torino, un ragazzino di 13 anni, portiere del Volpiano Pianese, è stato aggredito e picchiato da un genitore della squadra avversaria ed è finito in ospedale. I fatti, su cui indagano i carabinieri, sono avvenuti domenica pomeriggio su un campo di calcio di Collegno, durante una partita del torneo Under 14 tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese. Al termine della gara, vinta 1-0 dal Carmagnola, si è acceso un parapiglia tra i giovani calciatori.

In quel momento il padre di un giocatore del Carmagnola ha scavalcato la recinzione, è entrato in campo, ha raggiunto il portiere del Volpiano e lo ha colpito con un pugno al volto, continuando a picchiarlo anche quando era a terra. L'uomo, identificato, è stato fermato dai dirigenti delle due squadre. Uno di loro è rimasto ferito dopo aver ricevuto un pugno. Il giovane portiere è stato portato all'ospedale Martini di Torino, dove i medici hanno riscontrato la frattura del malleolo.

Piena solidarietà al portiere arriva dall'amministrazione comunale di Volpiano. "È un fatto molto grave soprattutto perché perpetrato da un adulto nei confronti di un ragazzo - dice il sindaco Giovanni Panichelli - lo sport è rispetto delle regole e, soprattutto, dell'avversario, quindi atti di violenza non dovrebbero mai entrare sul campo di gioco". Il sindaco di Volpiano, nel condannare l'accaduto, ha espresso la propria vicinanza al giovane atleta, ai suoi familiari e alla società sportiva Volpiano Pianese. "Già spiace se episodi simili avvengono tra ragazzi, o sugli spalti tra genitori, ma che un adulto arrivi ad aggredire un minorenne è un fatto ancora più grave e poco edificante - sottolinea il primo cittadino volpianese - lo sport deve essere occasione di aggregazione e benessere, mai di divisione o di violenza".