Portiere di 13 anni picchiato, il presidente: “Anche la nostra squadra ha colpe. Ma non si scavalca una staccionata per farsi giustizia da soli”

Roma, 3 settembre 2025 – Un papà della squadra avversaria (il Carmagnola, provincia di Torino) entra in campo a fine partita e aggredisce il portiere 13enne del Volpiano Pianese. Il ragazzino riporta la frattura del malleolo e una contusione allo zigomo, sotto lo sconcerto generale.

Massimo Gariglio, presidente del Volpiano, cosa è successo domenica?

"Probabilmente qualche sfottò da parte dei ragazzi ha scatenato una rissa. Normalmente quando accade finisce lì, si chiede scusa, i dirigenti cercano di calmare la situazione, sono preparati per farlo. I ragazzini spesso credono di essere degli eroi, anche per quello che vedono in tv, il nostro compito è farli ragionare”.

Questa volta però è successo qualcosa che nessuno avrebbe mai voluto vedere, un papà che entra in campo e aggredisce un giocatore.

"Purtroppo sì, è accaduto qualcosa che speriamo venga archiviato il prima possibile con tutte le conseguenze necessarie. Ne prendiamo atto e cerchiamo di andare avanti con la nostra filosofia, che è quella di insegnare l’educazione sportiva ai nostri ragazzi e dar loro la possibilità di potersi divertire. Questo non è sport”.

Perché avete deciso di ritirare la vostra squadra dal torneo, anche se la parte lesa è un vostro giocatore? (Il Comitato organizzatore ha poi escluso entrambe le squadre, ndr)

"Quando accadono cose simili bisogna dare segnali, non ha importanza se stai facendo un torneo importante come il Super Oscar, perché significa che è venuto meno lo spirito sportivo. Sicuramente anche la nostra squadra non ha tutte le ragioni, qualcuno ha iniziato… La competizione fa parte dello sport ma l’avversario va rispettato e la violenza non deve esistere”.

Perché secondo lei un papà ha scavalcato una recinzione ed è entrato in campo per aggredire un ragazzino? I genitori di oggi pensano che il figlio abbia sempre ragione e di doverlo difendere a qualunque costo?

"Sicuramente ogni genitore pensa che il figlio sia il calciatore più bravo di tutti. Io credo però che in questo caso ci sia stata una reazione ‘istintiva’, mi passi il termine, di difesa del figlio che era candidato a prendere delle botte, ma comunque non sarebbe dovuto accadere. Non si scavalca una staccionata per farsi giustizia da soli, noi dirigenti siamo addestrati per farlo".

Come sono le vostre tribune? Fate fatica ad arginare gli eccessi dei genitori ultras?

“Nelle tribune se ne sentono di tutti i colori, diverse società impongono come condizione che se un genitore esagera si prendono dei provvedimenti. In genere da noi sono abbastanza tranquilli, il tifo è bello che ci sia. I mister sono poi indirizzati dalle società a parlare con i ragazzi per far capire loro che quello che si dice nello spogliatoio deve restare lì. Poi su quello che i genitori dicono ai ragazzi a casa possiamo fare poco”.

Thomas come si sente?

"Thomas appena potrà tornerà a giocare. Noi gli abbiamo dato la nostra disponibilità sotto ogni profilo, dal supporto psicologico a qualsiasi altro livello”.

Cos’altro vorrebbe dire ai genitori e ai ragazzi?

"Che il fair play è la cosa più importante, il rispetto per il prossimo è essenziale e inderogabile. Lo sport si fa proprio per imparare le regole della vita. E anche che bisogna saper accettare le sconfitte per essere più bravi nelle vittorie”.