Portiere di 13 anni picchiato: il video della rissa in campo, le parole del papà e l’invito di Donnarumma

Roma, 3 settembre 2025 – ''Vogliamo mandare un messaggio al piccolo Thomas, condanniamo ogni forma di violenza, lo aspettiamo a Coverciano per stare assieme''. La notizia del portiere di 13 anni picchiato da un papà della squadra avversaria al termine della partita under 14 tra Volpiano-Pianese e Carmagnola disputata domenica scorsa a Collegno, nel Torinese, è arrivata anche al ritiro della Nazionale, dove gli azzurri stanno preparando la gara in programma venerdì prossimo a Bergamo contro l'Estonia.

Gigio Donnarumma ha voluto concludere la conferenza stampa dedicando un pensiero al giovane portiere aggredito da un genitore del Carmagnola, riportando la frattura del malleolo e una contusione allo zigomo. ''Certe cose non devono mai accadere - ha aggiunto il capitano degli azzurri - Voglio per questo inviare a Thomas un messaggio da parte mia e tutti i compagni''.

Ci sono intanto diversi risvolti su quanto accaduto sul campo da calcio domenica scorsa e arrivano anche le parole del 40enne che ha aggredito il ragazzino. “Mi dispiace e chiedo scusa, so di aver dato un pessimo esempio. L’ho fatto per difendere mio figlio, ma le cose non sono andate come vengono raccontate”, dice tuttavia il genitore ad alcuni quotidiani online, scusandosi ma contestando allo stesso tempo la ricostruzione dei fatti circolata inizialmente.

E in questo senso c’è un video registrato dagli spalti che riprende l’intera sequenza della rissa, prima fra giocatori, e dopo l’ingresso in campo del papà del Carmignana: le immagini potranno offrire un contributo importante alle indagini.

Il 40enne intanto è stato denunciato per lesioni personali, mentre sul fronte sportivo è attesa per giovedì la decisione del giudice: è probabile che i due ragazzi protagonisti della rissa al termine della partita vengano squalificati.

Il papà del portiere ha detto ieri a Repubblica che il figlio vuole tornare in campo il prima possibile.

"Non mi aspettavo che un papà potesse farlo", le parole del ragazzino raccontate dal genitore. "Non ho avuto paura, ero stupito – ha raccontato il giovane portiere del Volpiano Pianese - ora mi sto riprendendo. Mio padre non avrebbe fatto una cosa del genere, ci avrebbe diviso, non avrebbe alzato le mani". "Ma la voglia di giocare non è mai sparita, voglio giocare e arrivare al livello più alto”.

Nel frattempo la società della vittima, la Volpiano Pianese Under 14, ha deciso di ritirare la formazione dal 45esimo Super Oscar del calcio giovanile torinese. "Una scelta sofferta, ma dettata dalla volontà di comprendere fino in fondo quanto è accaduto e quanto sta accadendo, oltre che di preservare la serenità e la crescita del nostro gruppo squadra, messo a dura prova dai recenti episodi", ha spiegato il presidente della società, Massimo Gariglio.