Si schiantano con la Porsche rubata, incidente mortale a Tivoli

Roma, 4 agosto 2025 – E’ di un morto e due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte a Tivoli: tre ragazzi a bordo di una Porsche, risultata poi rubata, si sono schiantati contro il cancello di un’azienda in via Maremmana inferiore. L’auto si è ribaltata dopo l’impatto.

Per estrarre i tre giovani dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Per uno di loro non c’è stato niente da fare, gli altri due sono ricoverati al Policlinico Umberto I.. Sul caso indaga la polizia.

In aggiornamento