Popolari e conservatori L’asse c’è già

Maurizio

Sacconi

Grande novità nelle dinamiche politiche europee. Per la prima volta l’intero gruppo parlamentare aderente al Ppe in commissione Ambiente ha proposto di fermare l’iter del provvedimento denominato “Nature restoration law”, voluto fortemente dal commissario Timmermans, protagonista del Green Deal. L’iniziativa è stata sostenuta dai conservatori, dagli altri parlamentari di destra e da una parte dei liberali di Renew Europe. Il pareggio non ha consentito l’approvazione della mozione di rigetto, ma ha nondimeno imposto il rinvio del voto finale sulla proposta di Regolamento che, allo stato, non dispone di una maggioranza.

Il fatto, eclatante, determina la prima rilevante interruzione della collaborazione tra Popolari e Socialisti proprio sulla materia più controversa e che sta suscitando diffuse contestazioni nelle società europee. Timmermans sta infatti accelerando e irrigidendo una serie di atti normativi che sarebbero causa di chiusura di molte attività produttive, nel primario come nel secondario, nel momento in cui la crescita europea sta rallentando e in Paesi trainanti come la Germania già si registra la recessione.

La prossimità del voto poi incoraggia la ritrovata autonomia dei Popolari, diffusamente incalzati dalle forze politiche collocate alla loro destra. Negli stessi socialisti più tradizionali, come i tedeschi, il radicalismo ambientalista determina insofferenze. È quello che accade anche in Regioni come Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ove le filiere manifatturiere sono messe a rischio da provvedimenti come il Regolamento sugli imballaggi o la rigida disciplina sulle auto elettriche che pure ha trovato una prima eccezione a favore del motore endotermico. Ragionevolmente, non è che l’inizio di una campagna elettorale che avrà al centro i temi della competitività, della crescita, del lavoro fino a ieri trascurati dalla variabile indipendente dell’ambiente.