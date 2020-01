Bari, 31 gennaio 2020 - Svolta nell'inchiesta sulla Popolare di Bari. Il Tribunale di Bari ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e una misura interdittiva. Hai domiciliari Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio. Il primo era ex presidente del Cda e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari e il secondo era vice direttore generale e direttore generale di fatto dell'istituto di credito barese. Arresti domiciliari anche per Elia Circelli, ex responsabile della funzione bilancio e amministrazione della direzione operations della banca. I reati contestati, a vario titolo, sono di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza.

La Guardia di Finanza inoltre ha notificato a Vincenzo De Bustis Figarola, ex amministratore delegato della banca di Bari, l'interdizione ad esercitare per 12 mesi l'attività di dirigente di istituti bancari e di uffici direttivi di imprese. Il De Bustis è stato Dg della banca dal 2011 al 2015 e dal dicembre 2018 fino al commissariamento. Per De Bustis le accusae sono riferite a un episodio di falso in bilancio e di falso in prospetto.

In tutto sono 9 le persone indagate nell'inchiesta sulla Banca popolare di Bari. Tra gli indagati, non sottoposti a misure cautelari, figurano anche Luigi Jacobini, l'altro figlio di Marco Jacobini, Giorgio Papa, ex amministratore delegato, Roberto Pirola e Alberto Longo, ex presidenti del Collegio sindacale e Giuseppe Marella, ex Responsabile dell'Internal Audit dell'istituto di credito.

Gli episodi contestati sono 13, tutti di falso in bilancio, commessi negli anni tra il 2014 e il 2018. Inoltre un episodio di falso in prospetto in relazione alla vendita delle azioni, sei di ostacolo alla vigilanza, ai danni di Consob e Banca d'Italia e infine anche maltrattamenti e estorsioni nei confronti di Luca Sabetta, ex chief risck officer, che denunciò in procura i presunti abusi subiti.

La Finanza ha inoltre effettuato diciassette perquisizioni, a Bari, Roma, Milano e Bergamo, presso le abitazioni e gli uffici nella disponibilità delle quattro persone raggiunte dalla misura cautelare e di altri sei responsabili dell'Istituto di credito.

Secondo gli investigatori Marco e Gianluca Jacobini, poche ore prima il commissariamento della banca (avvenuta il 13 dicembre, ndr), avrebbero messo "in atto condotte di occultamento dei profitti illeciti" trasferendo dai loro conti correnti, cointestati alle rispettive mogli, somme per complessivi 5,6 milioni. Per questo motivo sono scattate le esigenze cautelari per i due ex amministratori della Banca Popolare di Bari. Il trasferimento dei fondi sarebbe avvenuto il 12 e il 13 dicembre scorsi.