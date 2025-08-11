Il Ponte sullo Stretto e il suo ’fratello’ turco. Ma il viadotto italiano è da record

Roma, 11 agosto 2025 – Un’opera così, nel mondo, non si è mai vista. E non solo perché, quando sarà completata, batterà tutti i record, ma anche perché pezzi importanti della tecnologia che sarà utilizzata per il Ponte sullo Stretto hanno fatto il loro esordio in quello che, per il momento, è ancora il collegamento a campata unica più lungo al mondo. Stiamo parlando del ponte sullo Stretto dei Dardanelli, un luogo simbolico anche perché, di fatto, unisce due continenti: la Tracia, ossia la parte europea della Turchia, con la penisola anatolica.

Un frame tratto da un video del rendering del Ponte sullo Stretto di Messina (Ansa)

Ed è proprio qui che la società turco-coreana che ha realizzato l’opera ha utilizzato, per il suo impalcato sospeso fra due mastodontiche torri alte circa 320 metri, il Messina Deck type, un modello ingegneristico altamente innovativo, figlio del progetto per il futuro Ponte sullo Stretto di Messina elaborato a suo tempo dal consorzio Eurolink, di cui fa parte anche il gruppo Webuild.

A guardarlo dall’alto, l’impressione è quella di trovarsi di fronte alla carlinga di un aereo da guerra, con aperture che permettono di far scorrere il vento attraverso la struttura, minimizzandone l’impatto. Giusto per avere un punto di riferimento, ha una resistenza ai venti tre volte superiore rispetto al secondo ponte più lungo del mondo, l’Akashi Bridge, realizzato in Giappone. È in grado di resistere anche a terremoti di magnitudo 7,5 e a venti fino a 250 chilometri all’ora.

Per il governo turco, il ponte sullo Stretto dei Dardanelli ha avuto, fin dalla sua ideazione, l’obiettivo di abbattere ogni record e dare al mondo l’immagine di un Paese all’avanguardia. Non a caso è stato chiamato Çanakkale Bridge, per ricordare la battaglia di Gallipoli (la città turca e non quella pugliese) combattuta durante la Prima guerra mondiale. La distanza fra le due torri è di 2.023 metri, appena 32 in più rispetto al Ponte sullo Stretto di Akashi, ma sensibilmente inferiore a quella del Ponte sullo Stretto di Messina, che raggiungerà i 3.660 metri. È questo il dato che farà balzare la maxi opera italiana al primo posto dei collegamenti più lunghi del mondo quando sarà completata.

Poco importa se, complessivamente, il ponte sui Dardanelli, comprese le rampe di accesso, misura circa 5 chilometri. Rispetto al collegamento italiano, la larghezza dell’impalcato turco è di 36 metri, quasi la metà dei 60,4 metri previsti per il ponte italiano. La differenza la fanno le due corsie centrali, dove correranno circa 200 treni al giorno. Nella struttura dei Dardanelli passano invece solo le auto, che pagano un pedaggio di 200 lire turche (poco più di 4 euro). Solo per avere un’idea della complessità del progetto italiano, basta pensare che la striscia di cemento e asfalto che collegherà la Sicilia alla Calabria sarà sostenuta da due coppie di cavi del diametro di 1,26 metri, composti, secondo il progetto, da 44.323 fili d’acciaio.

E veniamo ai costi. Il collegamento in Turchia, inaugurato nel 2023 dopo cinque anni di lavoro, è costato 2,7 miliardi di dollari, quattro volte in meno rispetto al progetto finanziato dal governo di Roma. In compenso, sia in Turchia sia in Italia, il vantaggio principale della nuova infrastruttura è misurabile nei tempi di percorrenza. Se nello Stretto dei Dardanelli, per raggiungere Lapseki da Gallipoli, occorreva un viaggio in traghetto di circa un’ora, ora lo stesso percorso si può fare in auto in appena dieci minuti.