Roma, 6 agosto 2025 – Con una lunghezza complessiva di 3.666 metri sarà il ponte a campata unica più lungo del mondo superando di circa un chilometro quello che attualmente, il Çanakkale Bridge in Turchia, detiene questo primato. Ma quali sono i numeri (da record) del Ponte sullo Stretto?

Ponte sullo Stretto da record: tutti i numeri del progetto

I tempi

Se per la fine dei lavori e l'attraversamento del Ponte sullo Stretto di Messina (se tutto andrà per il verso giusto) bisognerà aspettare il biennio 2032-2033, come annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, (la posa della prima pietra è prevista già fra ottobre e novembre) quello che emerge dopo l'approvazione definitiva del progetto infrastrutturale da parte del Cipess sono i suoi numeri da record.

Le dimensioni

La lunghezza dell'opera complessiva sarà di 3.666 metri, invece la larghezza raggiungerà i 60,4 metri. Le grandi navi avranno a disposizione un canale navigabile, la cui altezza sarà di 72 metri.

Sei corsie e 2 binari

Un altro capitolo riguarda i dati relativi al trasporto autostradale e ferroviario. Reggio Calabria e Messina saranno collegate grazie a 6 corsie, i treni percorreranno due binari: strumenti su cui viaggeranno 6.000 veicoli l'ora e 200 treni al giorno.

I costi

Il progetto del Ponte sullo Stretto ha dei numeri monstre anche per quanto riguarda l'aspetto economico. La Legge di Bilancio del 2024 ha stanziato 13,5 miliardi di euro per l'opera, che come ha detto il ministro Salvini "interessa non solo Messina e Reggio Calabria, ma tutta l'Italia". E ancora un impatto di oltre 23 miliardi sul Pil italiano, secondo Open Economics.

L’occupazione

Nel primo anno di cantiere verranno coinvolti 10.000 nuovi occupati, allargando lo sguardo le Ula (unità lavorative attivate) saranno 120.000.

Ben 253 le imprese coinvolte che "per la maggior parte saranno lombarde, ma anche venete e piemontesi” ha rilevato ancora il vicepremier. A guidare il Consorzio sarà un'azienda italiana (il consorzio Eurolink, guidato dal Gruppo Webuild.