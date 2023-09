Ponte sullo Stretto, nel mirino il pool di esperti. "C’è un negazionista"

Roma, 21 settembre 2023 – Nasce sulle ceneri del vecchio Comitato sciolto dal governo Monti nel 2012 l’equipe tecnico scientifica "indipendente" per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini – che ha comunicato i nomi degli esperti dopo la ratifica delle regioni Calabria e Sicilia –, ha confermato che prima pietra sarà posta entro il 2024 e che il prossimo 31 luglio verranno comunicati gli aggiornamenti dei nuovi studi di fattibilità. Appena fatti i nomi dei componenti dell’organismo – quasi tutti da sempre favorevoli al Ponte sul quale alcuni di loro avevano già lavorato con la prima società sciolta e poi resuscitata dal governo Meloni – è subito scattata la polemica sulla figura del coordinatore, il professor Alberto Prestininzi, ordinario di Ingegneria della Terra alla Sapienza di Roma, che ha avuto la meglio sul professor Claudio Borri, ordinario di Scienza delle Costruzioni a Firenze e massimo esperto di Ingegneria del Vento.

Prestininzi si è ultimamente segnalato come negazionista del clima sostenendo – anche in noti programmi tv – che non esiste alcuna emergenza e che gli allarmi provengono "da bugie ambientaliste radicali che minacciano la vita umana sulla Terra". Sul tema lo scienziato è tra i primi firmatari della petizione "There is no climate emergency". "Clima e inquinamento – sostiene Prestininzi – non hanno alcun legame. Le temperature elevate sono solo la coda finale del rialzo termico dopo la piccola era glaciale del XVII secolo. Tutti i dati che abbiamo ci dicono che il nostro pianeta non è mai stato bene come adesso". Posizioni che sono state fonte di grossi scontri e per le quali qualcuno ha definito "provocatoria" la designazione fatta dal ministro Salvini.

Nella nuova squadra tecnica – nove membri – c’è una sola donna, la professoressa Sara Muggiasca, direttrice della Galleria del Vento del Politecnico di Milano, che lavorò già a studi di aerodinamica per la struttura; quindi Andreas Taras dell’Eth di Zurigo, sempre schierato sulla fattibilità; Mauro Dolce della Federico II di Napoli, esperto di rischio sismico e vulcanico, ex assessore ed ex direttore della Protezione civile calabrese, da sempre sponsor del Ponte; Francesco Karrer, accademico e urbanista; Giuseppe Muscolino dell’università di Messina; Paolo Fuschi, ordinario di Meccanica delle Strutture a Reggio Calabria; e Alessio Ferrar, geotecnico dell’ateneo di Palermo. A caldeggiare la necessità che si faccia presto il Ponte è intervenuta ieri la Cisl di Messina col segretario Antonino Alibrandi: "Si tratta dell’unica opera che può invertire la tendenza negativa su imprese e occupazione nel Meridione".