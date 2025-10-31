Ponte sullo Stretto, il governo rilancia dopo lo stop della Corte dei Conti. La premier: “Avanti con i lavori”

Roma, 31 ottobre 2025 – I toni sono meno accesi, ma la sostanza non cambia: la bocciatura della Corte dei conti della delibera Cipess che stanzia 13,5 miliardi per il Ponte sullo Stretto non fermerà la realizzazione dell’opera. Il giorno dopo il verdetto dei magistrati contabili che ha scatenato l’ennesimo scontro fra governo e giudici, la premier serra i ranghi della maggioranza. Prima un vertice a Palazzo Chigi con i leader del centrodestra. Poi, in serata, un intervento al Tg1 con tanto di attacco alla Corte dei Conti: “Sono rimasta francamente un po’ incuriosita di fronte ad alcuni rilievi, come quello nel quale ci si chiedeva per quale ragione avessimo condiviso una parte della documentazione via link, perché verrebbe da rispondere che c’è internet. Dopodiché il governo aspetta i rilievi, risponderà, ma sia chiaro che l’obiettivo è fare il Ponte sullo Stretto di Messina, che è un’opera strategica e sarà un’opera ingegneristica unica al mondo”. Non mi rassegno all’idea “che non si possa più fare perché siamo soffocati dalla burocrazia e dai cavilli”.

Ma lo scontro istituzionale resta incandescente. I magistrati della Corte dei Conti rispondono colpo su colpo, anche se in punta di diritto, alle critiche arrivate dall’esecutivo. Una guerra che ha registrato prima la polemica con il governo sul Pnrr e poi sulla riforma dell’organismo approvata già da un ramo del Parlamento. “Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei Conti”, scrive la magistratura contabile in una nota ufficiale nella quale sono pesate le parole e nella quale si chiede rispetto. “Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati”. È proprio la Costituzione, all’articolo 100, che fissa il ruolo della Corte e – nero su bianco – stabilisce che “la legge assicura l’indipendenza dell’istituto e dei suoi componenti di fronte al governo”. E la Corte dei conti – è scritto nella nota ufficiale di risposta alle critiche – “si è espressa su profili strettamente giuridici della delibera Cipess senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera”. E, nel mirino dei giudici, è finito anche il decreto delle Infrastrutture per la convenzione con la società Stretto di Messina, concessionaria dell’opera. Ma dal fronte del governo, sia da Forza Italia che dal governatore leghista, Luca Zaia, è arrivato l’invito ad abbassare i toni della polemica. E ieri, lo stesso vicepremier, Matteo Salvini, ha cercato di gettare acqua sul fuoco: “I cantieri partiranno a febbraio invece che a novembre, ma in sette anni avremo un’opera unica al mondo”. Un timing confermato anche dall’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci: “Il governo ha confermato l’intenzione di procedere nella realizzazione di questa opera straordinaria e quindi andiamo avanti rispettando l’attività della Corte. Aspettiamo di conoscere le motivazioni nella convinzione di avere tutte le risposte, di aver rispettato tutte le norme italiane ed europee. Se c’è qualcosa da fare ancora la faremo, per mettere in grado il nostro Consiglio dei ministri di chiedere nuovamente la registrazione e di ottenerla in maniera piena, lineare e semplice”.