Treviso, 6 febbraio 2020 - L'ondata di polemiche che ieri ha travolto Oliviero Toscani per la sua affermazione sul crollo del ponte Morandi a Genova durante la trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora' ("Ma a chi interessa che caschi un ponte? Smettiamola") è culminata oggi con la decisione dei Benetton che hanno deciso di interrompere il rapporto pluriennale col fotografo di fiducia al quale si devono le campagne pubblicitarie più provocatorie del loro gruppo.

«Benetton Group, con il suo Presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi, prende atto dell'impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo", è scritto in una nota. Benetton e l'azienda "rinnovano la loro sincera vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tremenda tragedia".

Già ieri la famiglia Benetton si era dissociata da Toscani: era stato Alessandro Benetton: "Ho scelto quasi 30 anni fa di essere un imprenditore indipendente dalla mia famiglia. Ad eccezione di un brevissimo periodo, mi sono sempre ed unicamente dedicato alla mia attività 21 Invest. Ho quindi scelto di non commentare mai su attività che non mi riguardassero. Sicuramente in questo caso mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani".

Unanime era stato il coro di critiche piovute sulla testa del fotografo da ogni parte per quella frase choc, a partire dai parebnti delle vittime del crollo del ponte.

Lui, Toscani, già ieri aveva sostanzialmente chiesto scusa: "Sono distrutto umanamente". Oggi in un'intervista a Repubblica ha detto: "Mi scuso. Di più: ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto umanamente e profondamente addolorato".