Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci. L’accusa: “Massimo livello di colpa possibile”

Genova, 14 ottobre 2025 – Chiesta una condanna a 18 anni e sei mesi per il 66ene Giovanni Castellucci, l’ex amministratore delegato di Autostrade. È quanto emerge dal processo sul crollo del ponte Morandi di Genova, la tragedia che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone. "La richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui”, hanno detto in aula i pm Walter Cotugno e Marco Airoldi.

Si chiude così l'ultima parte della requisitoria della procura di Genova iniziata a giugno. L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dei pm. Castellucci si trova nel carcere di Opera, dove è detenuto per effetto della condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino. Era il 28 luglio 2013 quando un pullman precipitò dal viadotto Acqualonga anche a causa del cedimento del guardrail autostradale, provocando 40 vittime.

"La richiesta di pena per l'ingegnere Castellucci la trovo inaccettabile e mi inorridisce, è una pena spaventosa". Così l'avvocato Guido Carlo Alleva, che con il collega Giovanni Accinni difende l'ex ad di Aspi, dopo la richiesta di condanna a 18 anni e sei mesi. "Ho sentito oggi delle espressioni che trovo inaccettabili all'interno del processo penale nelle valutazioni personali sulla personalità, in particolare del mio assistito, l'ingegnere Castellucci, in uno scenario che è comunque uno scenario, per quanto drammatico, di reati colposi, delle valutazioni che ineriscono alla personalità, alla vita privata e alla soggettività della persona, che sono valutazioni che non possono entrare nel processo penale, che vanno enormemente al di là di ciò che al giudice è richiesto giudicare".

Per quanto riguarda l'eventuale influenza che la condanna definitiva per la strage di Avellino potrebbe avere sulla decisione dei giudici di oggi, secondo la difesa "non deve influire perché è una situazione diversa, per la quale l'ingegnere Castellucci sta soffrendo in carcere. Noi discuteremo, conterranno gli argomenti di diritto e di fatto che noi svilupperemo. Quello che io ho trovato oggi difficile da accettare sono le valutazioni del tutto personali sulla personalità e sulla vita della persona che in questo momento si trova in una condizione di minorata difesa personale sul piano umano, psicologico, giuridico e sociale"

Ieri l'accusa ha dedicato una intera udienza del processo sul crollo del ponte Morandi alla figura dell'ex amministratore delegato di Autostrade, sottolineando che Castellucci “era a conoscenza condizioni del viadotto dal 2009”, ben 9 anni prima che crollasse, ma avrebbe “rinviato gli interventi” per garantire il massimo profitto all'azienda riducendo i costi, facendo delle scelte strategiche che hanno portato al disastro.

"Un'enciclopedia di elementi negativi per Castellucci, tutti uno più grave dell'altro. Qua siamo al massimo livello di colpa possibile. Perché si è comportato così Castellucci? Per profitto, prestigio personale, benefit vari, carriera. Perché gli piaceva garantire agli azionisti dividendi enormi”.

"L'allora Ad – questo il ragionamento del pm Cotugno – era come lord Voldemort (il mago oscuro antagonista di Harry Potter, ndr) che non si può nemmeno nominare. Aveva creato un clima tale che quando scrivevano di lui mettevano i puntini".

"Ovviamente siamo un po' frastornati. Sicuramente mi è piaciuto molto il discorso del pm che ha fatto un ragionamento lineare sulle enormi responsabilità che ci sono state, sulla continua cecità di fronte alle problematiche di questo ponte che erano perfettamente note negli anni e quindi la richiesta di questa pena elevata è ovviamente per noi molto importante". Commenta così Egle Possetti, la portavoce del ‘Comitato Ricordo vittime del ponte Morandi’, dopo la richiesta di condanna per Castellucci a 18 anni e sei mesi.

"Chiaramente sappiamo tutti, come ha anche ricordato il pm, che data l'età dell'imputato ci saranno delle agevolazioni, che poi andrà agli arresti domiciliari. Quindi per noi è essenziale che ci sia una condanna in questo senso, perché rispetto all'età, la condanna sarà essenziale. Direi che per quanto si possa dire c'è soddisfazione in questa prima richiesta" .

Dopo l'ex amministratore, la procura chiederà condanne e assoluzioni, per prescrizione, per gli altri 56 imputati. Le due società Aspi e Spea (la controllata che si occupava della sorveglianza) sono uscite dal processo dopo avere patteggiato. Hanno pagato nel complesso 29 milioni, tra il risarcimento in via stragiudiziale a quasi tutti i parenti delle vittime e finanziato la costruzione del nuovo viadotto.

"Chiederemo molte assoluzioni, quasi tutte per prescrizione di reato". Così il pubblico ministero di Genova, Walter Cotugno, nella requisitoria del processo sul crollo del ponte Morandi. Il pm ha precisato: “In questo processo il giudice non può basarsi sulla propria intuizione, sulla propria esperienza personale e professionale. Qualunque decisione venga presa, imputati, difese e collettività, avranno bisogno di capire il perché".