Genova, 1 agosto 2019 - "Difetti esecutivi" rispetto al progetto originario e degrado e corrosione di diverse parti dovuti alla "mancanza di interventi di manutenzione significativi". Lo scrivono i tre periti del gip Angela Nutini nella risposta al secondo quesito del primo incidente probatorio per il crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato un anno fa causando la morte di 43 persone. I periti hanno esaminato le condizioni di conservazione e manutenzione dei manufatti non crollati e delle parti precipitate.

"GRADO ELEVATO DI CORROSIONE" - "I trefoli di acciaio dentro i tiranti della pila 9 del ponte Morandi" - scrivono i periti - "avevano un grado elevato di corrosione". Il 68% dei trefoli del gruppo primario, situato all'interno del tirante, e l'85% dei trefoli situati più all'esterno, avevano una riduzione di sezione tra il 50% e il 100%.

DEGRADO NON ARGINATO - Gli esperti hanno inoltre rilevato come nelle parti esaminate "non si evidenziano interventi atti a interrompere i fenomeni di degrado". "Gli unici ritenuti efficaci risalgono a 25 anni fa" si legge. A peggiorare lo stato della struttura ci sarebbero anche difetti di esecuzione. Alcune guaine, scrivono gli ingegneri, non sono iniettate del tutto o lo sono parzialmente e i trefoli possono essere estratti manualmente per questo motivo. Dove sono emersi difetti di esecuzione, "i cavi secondari sono spesso liberi di scorrere: alcuni trefoli non sono stati trovati dentro le guaine. In generale i cavi secondari nelle guaine presentano fenomeni di ossidazione e, in alcuni casi, con riduzione di sezione, i quali hanno effetti diretti sulla sicurezza strutturale" dice la relazione. Gli esperti hanno valutato anche parti non crollate trovando reti metalliche elettrosaldate per contenere il distacco di calcestruzzo dalle stampelle e selle Gerber il cui "stato di conservazione è caratterizzato da un livello generalizzato esteso e grave di degrado".

IL COMMENTO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA

La relazione dei periti del Gip del tribunale di Genova sull'incidente del ponte Morandi "allontana dallo strallo la causa primaria del crollo". Lo afferma Autostrade per l'Italia, secondo cui la relazione "non evidenzia situazioni di degrado che possano in alcun modo essere messe in relazione con una diminuzione della capacità portante del ponte". L'analisi delle parti crollate "ancora presenti al momento dell'inizio dell'incidente probatorio e delle parti non crollate ha messo in evidenza alcuni difetti solo localizzati, peraltro compatibili con l'epoca di costruzione. Tali difetti non sono in alcun modo connessi alla funzionalità dell'opera, erano già stati rilevati dai programmi di sorveglianza e in parte già oggetto di interventi di ripristino strutturale".

In particolare, spiega Aspi, "si rileva che, come riportato dai periti, le parti non crollate, incluse le sezioni limitrofe alla parte crollata e presumibilmente infuenzate dal crollo, hanno superato positivamente le prove di carico cui sono state sottoposte precedentemente alla demolizione alle imprese assegnatarie dei lavori di demolizione e costruzione del nuovo ponte". Per la situazione "dello strallo della pila 9 lato sud-est in corrispondenza della sella (reperto 132), la relazione dei periti riporta soltanto la classificazione degli stati di corrosione dei fili di acciaio componenti i trefoli, classificazione determinata in modo sommario e quindi utilizzabile soltanto ai soli fini descrittivi". Questa classificazione "consente comunque di escludere che sia stato lo strallo la causa primaria del cedimento. L'elaborato infatti evidenzia che i cavi primari non mostrano particolari segni di degrado e definisce 'duttili' le superfici di frattura della parte dello strallo collegata con l'Antenna, confermando quanto già sostenuto nelle analisi dei laboratori Empa e dell'università di Pisa". Nel corso dell'indagine inoltre "sono state evidenziate alcune particolarità del processo costruttivo, non conoscibili in precedenza, la cui significatività potrà essere valutata soltanto in una fase successiva degli accertamenti, nell'ambito del secondo incidente probatorio".