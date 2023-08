Ponte Morandi, il monito di Mattarella "Le responsabilità vanno accertate"

Giungere alla verità e "fare giustizia, completando l’iter processuale, con l’accertamento definitivo delle circostanze, delle colpe, delle disfunzioni, delle omissioni". Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ricordo del tragico crollo del Ponte Morandi a Genova, in cui persero la vita 43 persone. A cinque anni dalla vicenda, che ancora oggi "interpella la coscienza di tutto il Paese", il Capo dello Stato ha richiamato la necessità di fare chiarezza, perché "il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità". E proprio tra le "responsabilità indeclinabili" del governo ci sono la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture, essenziali a garantire "la mobilità in sicurezza" come "ineludibile diritto dei cittadini". Le parole del presidente della Repubblica trovano eco in quelle della premier Giorgia Meloni che ha rinnovato "le doverose scuse dello Stato per ciò che è successo", augurandosi che "la verità possa emergere con tutta la sua chiarezza e che i responsabili di quel disastro siano acclarati e accertati".

Pensiero, questo, condiviso anche dal presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, per il quale "occorre sostenere in ogni sede la cultura della sicurezza e della manutenzione, affinché quanto accaduto il 14 agosto 2018 non si ripeta mai più". Per il presidente del Senato Ignazio La Russa serve invece "riflettere sulla lezione appresa dalla tragedia" ma anche pensare "all’orgoglio di una comunità che di fronte a tanto dolore si è riunita per affrontare la sfida di ricostruire non solo un ponte, ma anche un senso di speranza e di fiducia nel futuro". Anche tra le fila dell’esecutivo non sono mancati i messaggi di cordoglio, primo fra tutti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il quale ha dichiarato di volersi battere affinché "chi non ha fatto manutenzione ma ha portato a casa il denaro" paghi per quanto accaduto. Non solo. Il leader della Lega ha annunciato di voler "tornare l’anno prossimo con un disegno legge che equipari i cittadini vittime dell’incuria alle vittime del terrorismo", rispondendo in tal senso alla richiesta del Comitato Ricordo Parenti Vittime del Ponte Morandi.

Salvini ha anche affermato di non sapere perché "non fu revocata all’epoca la concessione" alla società Autostrade, in quanto non era "presidente del Consiglio", lanciando una critica velata - ma non troppo - a Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, che quell’anno ricopriva l’incarico. Pur non rispondendo alla provocazione, Conte ha comunque ricordato "il dolore per la tragedia del ponte Morandi, che poteva e doveva essere evitata".