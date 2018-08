Roma, 16 agosto 2018 - Un piccolo gesto per ricordare le vittime della tragedia avvenuta martedì scorso, il crollo del ponte Morandi a Genova. Questa l'iniziativa di Google Italia, che ha scelto di onorare la memoria degli scomparsi con un fiocco nero sulla propria home. L'azienda statunitense non è nuova ad operazioni di questo tipo, è possibile infatti, in occasione di particolari ricorrenze (Natale o Halloween, ad esempio), assistere a cambiamenti sulla pagina principale del motore di ricerca al fine di celebrare l'occasione. Questa volta, però, non si è trattato di una festa, ma, al contrario, di un lutto che ha spinto il ramo italiano del brand californiano ad apportare una modifica piccola, ma significativa. Spostando il cursore sopra il fiocco, è possibile leggere inoltre, una breve dedica agli scomparsi: "In memoria delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova".

Nel frattempo, il bilancio si è fermato a 38 morti accertati, restano però numerosi dispersi che potrebbero aggravare un dato già preoccupante. Sabato mattina, alle ore 11, si terranno i funerali di Stato, come annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Ci sarà una giornata di lutto nazionale". Alla cerimonia prenderà parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assieme alle massime autorità del governo, rappresentanti di Regione, Comune ed enti locali e dirigenti dei partiti politici. Anche la Serie A ha deciso di omaggiare le vittime e la città di Genova rinviando le due partite che vedevano coinvolte proprio le compagini del capoluogo ligure: Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina.