Genova, 21 luglio 2020 - C'è una data per l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova. L'ha annunciata il sindaco della città ligure, nonché commissario per la ricostruzione, Marco Bucci sulla sua pagina Facebook. Il viadotto sul Polcevera si chiamerà "ponte di Genova San Giorgio" e sarà inaugurato "lunedì 3 agosto alle 18.30", ha scritto Bucci. I lavori di ricostruzione sono stati guidati da Webuild e Fincantieri. Oggi è stato il terzo giorno di collaudo del viadotto, le operazioni sono iniziate domenica e proseguite ieri.

Il concerto

Una settimana prima dell'inaugurazione, il 27 luglio, si terrà il concerto ai piedi del nuovo viadotto. Un evento che "avrà il compito di celebrare il ponte, costruito in tempi da record, ma allo stesso tempo quello di rendere omaggio alla gente che ha perso la vita nel crollo del Morandi". Lo ha detto il maestro Antonio Pappano che dirigerà l'orchestra di Santa Cecilia nel concerto organizzato in occasione del termine della costruzione del viadotto "Sarà un evento molto emotivo - ha detto Pappano che oggi, al termine delle prove, si è recato a visitare la mostra di Raffaello, nelle Scuderie del Quirinale, di cui Webuild è main sponsor -: celebrare la grande vittoria della costruzione ma anche il lutto. In nome dell'arte e di Beethoven. La grande arte così come le grandi opere - ha concluso - sono necessarie".