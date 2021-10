Roma, 3 ottobre 2021 - Un rogo devastante nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre visibile in pratica da molti punti della città. E poi il crollo di una parte laterale di quello che per i romani è il 'Ponte di ferro': brandelli di metallo incandescente che finiscono nel Tevere. Per fortuna non si sono feriti nell'incendio che ha bruciato il 'Pontte dell'Industria' nel quartiere Ostiense di Roma al confine con Trastevere, zona della movida.

Nella capitale le fiamme hanno iniziato a rischiarare il cielo poco prima della mezzanotte. In pochi minuti il ponte è stato avvolto dalle fiamme in diversi punti: una scena da inferno di cristallo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente ma hanno dovuto attendere alcuni istanti prima di mettere mano ai cavi elettrici (le temperature anche per il materiale con cui il ponte è stato costruito erano ovviamente altissime), poi hanno impiegato 40 minuti per spegnere il rogo. Dopo pochi minuti è venuta giù una passerella lunga circa 7 metri che corre sotto la struttura e che serviva per la manutenzione e il passaggio di cavi elettrici.

Momenti di terrore fra gli abitanti. Li racconta il minisindaco della Garbatella. "Abbiamo avuto molta paura - spiegava Amedeo Ciaccheri - ancora nel quadrante mancano acqua e luce, sono state scene davvero drammatiche". Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito rumori simili ad esplosioni.

Sul posto arrivava anche la sindaca, Virginia Raggi: "Al momento quello che possiamo dire è che stringe il cuore vedere un pezzo di storia ridotto così. Domattina (oggi, domenica, ndr) è stato convocato il comitato comunale per vedere i servizi, gas e luce. E poi bisogna vedere la stabilità strutturale. Dopo cercheremo di lavorare sulla riapertura della viabilità. Per ora l'importante è che non risultano persone ferite".

Bisognerà adesso accertare le cause del rogo e i tecnici sono già al lavoro dalla scorsa notte. La presenza di alcune persone accampate sotto al ponte e di alcune sterpaglie potrebbe aver avuto un ruolo di detonatore delle fiamme, che hanno avvolto le tubature del gas e dell'elettricità che corrono lungo il ponte.

"E' presto per dire quando sarà possibile riaprire il Ponte", ha sottolineato Francesco Notaro dei vigili del fuoco. "Anche se la struttura in sè appare intatta, abbiamo già notato delle possibili deformazioni. Serviranno un sopralluogo e altre verifiche", ha aggiunto.

La Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha intanto vietato la navigazione e lo stazionamento sul Tevere all'altezza del Ponte di ferro.

Un incendio simile a quello di ieri sera, ma di proporzioni più ridotte, ha interessato il Ponte di ferro, a Roma, già nel febbraio del 2013, oltre 8 anni fa. In quel caso le fiamme si sprigionarono da alcune baracche presenti sotto il ponte, lungo la banchina del Tevere. Il rogo interessò anche i cavi dell'alta tensione, cosa che costrinse poi l'Acea a lavori di sistemazione. Il ponte rimase chiuso a lungo.

Fu costruito tra il 1862 e il 1863 da una società belga per consentire alla linea ferroviaria proveniente da Civitavecchia, che fino ad allora aveva avuto la sua stazione appena fuori Porta Portese, di congiungersi alla nuova stazione ferroviaria centrale di Termini. Il 24 settembre 1863 passò il primo treno della linea Roma-Civitavecchia. Il 7 aprile 1944 il ponte fu testimone della barbarie nazifascista. Dieci donne furono sommariamente giustiziate dalle truppe del servizio di sicurezza delle Ss, dopo l'assalto a un forno che riforniva le truppe d'occupazione tedesche.

