Pompieri morti in Basilicata, l’omaggio di Piantedosi: sono eroi: "I vigili del fuoco lavorano troppo"

"Lavorano troppo, qui come altrove". I sindacati dei vigili del fuoco italiani lo dicono da diverso tempo, chiedendo un aumento delle risorse umane. A Matera lo ha esplicitato ieri anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, giunto nel Comando provinciale dei due pompieri 45enni della città dei Sassi, Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, morti mercoledì mentre erano impegnati nello spegnimento di un incendio a Nova Siri. "Un intervento eroico", ha sottolineato Piantedosi, perché i due vigili del fuoco – che erano in servizio al distaccamento di Policoro – sono stati avvolti dalle fiamme quando stavano cercando di mettere in salvo una famiglia. Lasalata e Martino "hanno proiettato – ha detto il ministro – oltre ogni possibile obbligo di servizio quella che era l’ispirazione di preservare dal rischio un’abitazione privata".